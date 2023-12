Plano MS+Criativo é primeiro documento participativo do Brasil

Nesta terça-feira (5), a partir das 17h, Mato Grosso do Sul vai conhecer o Plano MS+Criativo, o primeiro documento participativo do Brasil, elaborado pelos criativos sul-mato-grossenses com a Superintendência de Economia Criativa, Sebrae, Sesc, Sesi e Prefeituras Municipais.

Para construir o plano, a Superintendência de Economia Criativa, pasta ligada à Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) dividiu o Estado em regiões e visitou cada uma delas para colher as demandas e sugestões, além de levantar potencialidades e eventuais peculiaridades de cada área.

Com o lema “Onde tem talentos, têm oportunidades”, foram realizados oito encontros regionais ouvindo artistas, criativos, artesãos, designers, pessoas ligadas à gastronomia, moda e tecnologia, arquitetura, fotografia, música, artes, e também gestores das regiões de Corumbá, Naviraí, Ponta Porã, Rio Verde, Campo Grande, Bonito, Dourados e Três Lagoas.

Em um primeiro momento, o conceito de Economia Criativa fora apresentado, para então reunir diversos segmentos em oficinas comandadas pelo Sebrae para que todos discutissem e tivessem voz.