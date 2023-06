Polícia Militar entrega roupas e cobertores na Associação Pestalozzi de Aquidauana

Na última terça-feira, 20, o Comandante do 7°Batalhão de Aquidauana, Tenente Coronel Guilherme e o Subcomandante Capitão Riquelme, em nome da PMMS, realizaram a entrega dos agasalhos, cobertores, calçados e roupas arrecadados durante a Campanha do Agasalho "Seu Abraço Aquece - Doe Calor e Faça o Bem" para a Associação Pestalozzi de Aquidauana, que faz atualmente o atendimento de 48 pessoas diariamente, entre bebês de seis meses de vida a idosos de 61 anos.

Aproveitando o momento da entrega, os comandantes realizaram visita nas instalações da associação.

A Campanha do Agasalho foi uma iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Administração, tendo como madrinha a Primeira-dama de MS, Sr.ª Mônica Riedel, e participações dos diversos setores do Governo de MS e Entidades Beneficentes.

O total de doações recebidas foram de aproximadamente 200 peças entre roupas, cobertores e calçados.