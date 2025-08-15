Prefeitura inicia programa Ação Social no Bairro

Novo perograma de atendimento começou pela Vila Alice, em Nioaque/MS / (Foto Fivulgação)

Na quinta-feira, 14, aconteceu a primeira edição do Ação Social no Bairro, novo programa da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho. A iniciativa consiste em levar para os bairros os serviços prestados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, promovendo a acessibilidade a tais serviços pelos moradores dos bairros, de comunidades rurais e indígenas.

Filosofia da administração de Miranda, prioriza o atendimento e proteção da vida das pessoas (Foto Divulgação)



O primeiro bairro atendido pelo Ação Social no Bairro foi a Vila Alice. Ao longo de toda a Rua Rio Grande do Sul foram montados pontos de atendimento pelas equipes técnicas do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e Creas (Centro de Referência Especializada de Assistência Social), com psicóloga e assistentes sociais; atendimento do Cadastro Único (CadÚnico) para atualização bem como novos cadastros; atendimento do balcão de empregos da Casa do Trabalhador; atendimento com cortes de cabelo gratuitos; espaço para brincadeiras infantis no projeto Rua de Brincar, que atende especialmente a primeira infância.

Com o programa a Secretaria busca implementar uma sistemática de intervenção nos territórios de abrangência do Cras no que se refere às ações comunitárias, de acordo com as orientações do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

Projeto divulga a importância das famílias estarem cadastradas no CadÚnico (Foto Divulgação)

"É um projeto muito importante, vem trazer para pessoas informações sobre o CadÚnico, brincadeiras para as crianças, parabéns prefeito Fábio, parabéns secretária Cíntia", disse o vereador Paulinho "Cabeça de Onça" (PSDB).



Os vereadores Rose Lopes (PSD) e Everaldo José dos Santos (PSDB), também participaram do evento e a vice-prefeita Elange Ribeiro (PSD) representou o prefeito Fábio Florença na ação.



"Construir uma política de assistência com acolhimento é nossa prioridade", disse Elange.