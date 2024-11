Primeira-dama do estado visita Caixa Encantada no TJMS

Divulgação

Em visita institucional, a primeira-dama de Mato Grosso do Sul, Mônica Riedel, esteve no gabinete da presidência do Tribunal de Justiça de MS na tarde desta sexta-feira, dia 22 de novembro, e acompanhou de perto o andamento das doações da campanha Caixa Encantada. A primeira-dama recebeu o apoio integral da presidência para a arrecadação de brinquedos entre os magistrados e servidores. Neste ano, 356 instituições estão cadastradas para receber os presentes que alegrarão o Natal de diversas crianças carentes.

A campanha foi lançada no dia 13 de outubro e é organizada pela Secretaria de Estado de Administração (SAD), com a parceria de diversas instituições públicas, entidades e empresas.

No Poder Judiciário, os pontos de coleta estão localizados no prédio da Administração do TJMS, na Av. Mato Grosso, Bloco 13; no Fórum de Campo Grande, na Rua da Paz, 14; e no Centro Integrado de Justiça (Cijus), na Rua Sete de Setembro, 174.

As doações devem ser feitas até o dia 29 de novembro. Os presentes devem ser entregues, preferencialmente, embrulhados com uma pequena identificação, contendo informações como: feminino, masculino, unissex e faixa etária.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 3318-6950.