Procon e Prefeitura de Anastácio orientam indígenas sobre tarifa social de luz

Ação social organizada pelo Procon Estadual foi realizada na Secretaria de Desenvolvimento de Anastácio
Muitas famílias se interessaram pela tarifa social e tarifa zero, no Bairro Aldeinha / (Foto Toninho Welton)
Os mais de mil moradores do bairro Aldeinha, do município de Anastácio/MS, foram orientados sobre os benefícios da tarifa social ou tarifa zero para pagamento da conta de energia elétrica.
“É uma ação do Procon MS em parceria com o Procon de Anastácio, que visa orientar os indígenas acerca dos direitos deles com relação à energia, tarifa social, e também tem um programa chamado Energia Zero, que será voltado para os indígenas. Então, a gente fez essa mobilização, o nosso papel hoje foi de mobilizar essa comunidade com os caciques locais, para que essas famílias viessem até nós para serem orientadas”, explicou o secretário municipal, Jairo Arruda.
Há moradores que já estão com toda a documentação preparada para dar entrada no pedido na Energisa. O programa é do Governo Federal e a ação social deu certo. “Desde muito cedo, muita gente veio a procura, a comunidade compareceu em massa aqui e conseguimos fazer o trabalho proposto”, finaliza o secretário, deixando claro que, “se houver mais demanda, haverá atendimento”.
Evento
Projeto "Olho D'Água" oferece experiência imersiva com arte e tecnologia para promover educação ambiental gratuita na cidade
Luto
Família usou as redes sociais para confirmar a morte
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS