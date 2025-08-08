Acessibilidade

08 de Agosto de 2025 • 20:19

Tarifa Social 

Procon e Prefeitura de Anastácio orientam indígenas sobre tarifa social de luz

Ação social organizada pelo Procon Estadual foi realizada na Secretaria de Desenvolvimento de Anastácio

Ademar Cardoso

Publicado em 08/08/2025 às 17:29

Atualizado em 08/08/2025 às 18:31

Muitas famílias se interessaram pela tarifa social e tarifa zero, no Bairro Aldeinha / (Foto Toninho Welton)

Os mais de mil moradores do bairro Aldeinha, do município de Anastácio/MS, foram orientados sobre os benefícios da tarifa social ou tarifa zero para pagamento da conta de energia elétrica.

“É uma ação do Procon MS em parceria com o Procon de Anastácio, que visa orientar os indígenas acerca dos direitos deles com relação à energia, tarifa social, e também tem um programa chamado Energia Zero, que será voltado para os indígenas. Então, a gente fez essa mobilização, o nosso papel hoje foi de mobilizar essa comunidade com os caciques locais, para que essas famílias viessem até nós para serem orientadas”, explicou o secretário municipal, Jairo Arruda.

Procon do Estado e Procon de Anastácio/MS orientaram as famílias do bairro Aldeinha (Foto Toninho Welton)

Há moradores que já estão com toda a documentação preparada para dar entrada no pedido na Energisa. O programa é do Governo Federal e a ação social deu certo. “Desde muito cedo, muita gente veio a procura, a comunidade compareceu em massa aqui e conseguimos fazer o trabalho proposto”, finaliza o secretário, deixando claro que, “se houver mais demanda, haverá atendimento”.

Veja o vídeo!

