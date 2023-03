Senar ensina detentos a produzirem biscoitos e bolos

Com carga horária de 32 horas, o treinamento foi dividido em aulas teóricas e práticas / Divulgação

Reeducandos do Estabelecimento Penal Masculino de Nova Andradina tiveram a chance de conhecer uma nova profissão e garantir renda extra quando conquistarem a liberdade. Um curso oferecido dentro do presídio levou capacitação para produção de bolos e biscoitos.

Promovido pelo Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), em parceria com a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), o curso tem como objetivo produzir biscoitos, bolos, recheios e coberturas, com técnicas e ingredientes necessários, orientações básicas sobre educação alimentar, nutrição e higiene, propondo produto de qualidade para consumo familiar.

Com carga horária de 32 horas, o treinamento foi dividido em aulas teóricas e práticas, com aulas sobre boa fabricação, sustentabilidade, alimentos saudáveis e técnicas para produção de bolos simples, confeitados e de biscoitos. Ao todo, oito internos foram capacitados.

Segundo diretor da unidade prisional, Rogério Capote, além de oferecer capacitação técnica, a intenção do curso é preparar os internos para atuarem na padaria que será instalada no local, onde poderão aperfeiçoar as técnicas aprendidas e também servir de laboratório para outros cursos.

A capacitação profissional por meio de parcerias é uma das frentes de ressocialização praticadas em presídios de Mato Grosso do Sul, afirma o diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini.

“No âmbito prisional, é necessário oferecer mecanismos realmente efetivos que possibilitem a transformação de vidas e afaste essas pessoas da criminalidade, com uma profissão, isso fica bem mais possível”, ressalta.

Ações voltadas ao ensino e profissionalização de custodiados da Agepen são coordenadas pela Diretoria de Assistência Penitenciária, por meio de sua Divisão de Assistência Educacional.