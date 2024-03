Professora surda é exemplo de superação em MS

Governo de MS

O Dia Internacional da Mulher, comemorado hoje, 8 de março, foi criado em 1917 com o objetivo de celebrar a luta pelos direitos das mulheres em busca de uma sociedade mais justa e igualitária, entretanto os desafios ainda são muitos. Se a mulher já enfrenta dificuldades para ser inserida na sociedade, imagine os desafios que uma mulher surda encontra todos os dias, seja na escola, no trabalho ou em atividades comuns do dia-a-dia.

Helen Trefzger Ballock que hoje é técnica de aprendizagem da SED (Secretaria de Estado de Educação) teve uma trajetória de muitas lutas e dificuldades, até conquistar um lugar no mercado de trabalho e na sociedade como um todo. Ela foi a primeira surda de Mato Grosso do Sul a se formar em pedagogia.

Nada foi fácil na vida da professora. Ela nasceu surda, filha de pais ouvintes, e desde muito nova precisou ser resiliente. Quando começou a ser alfabetizada ainda não existia a Lei da Libras (Lei nº 10.436 – 24/04/2002) e, segundo ela, “as escolas não tinham estrutura para atender crianças surdas e os métodos de ensino não eram eficazes”. Helen, filha de pedagoga, teve na mãe a principal aliada na luta pelos direitos de aprender.

Ainda de acordo com Helen, seu processo de aprendizagem foi muito tumultuado. Ela chegou inclusive a reprovar, mas por persistência dela e da mãe, se manteve firme e cobrava dos professores que o atendimento em sinais fosse feito na escola.

“Minha mãe lutava por mim e também por outras crianças surdas. Ela foi minha intérprete na escola, se voluntariou e buscou melhorar minha qualidade de ensino”, diz Hellen.