Projeto de ressocialização em MS alcança marca de 1 milhão de pães doados

Divulgação

Um projeto de ressocialização que funciona dentro do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, em Campo Grande, atingiu a marca de 1 milhão de pães doados a instituições beneficentes da capital sul-mato-grossense. A iniciativa, criada em 2021 pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, tem como objetivo oferecer qualificação profissional a internos por meio de cursos de panificação e manipulação de alimentos.

Atualmente, oito detentos participam da produção diária, com média de seis mil pães fabricados por dia. Os alimentos são distribuídos a instituições sociais que atendem crianças, idosos, pessoas com deficiência e famílias em situação de vulnerabilidade. Segundo os organizadores, aproximadamente 30 mil pessoas são beneficiadas por mês com as doações.