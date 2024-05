Projeto institui programa de conscientização sobre doação de sangue nas escolas

Bolsas de doação de sangue / Hemosul

De autoria do deputado Paulo Duarte (PSB), foi apresentado nesta quinta-feira, 23, o Projeto de Lei 113/2024, que dispõe sobre a instituição do programa doadores do futuro, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul. O programa será realizado em todas as escolas da Rede Pública Estadual de Ensino, e tem a finalidade de conscientizar os alunos da rede pública estadual de ensino sobre a importância da doação voluntária de sangue.

Haverá a promoção de cursos, seminários e campanhas para os alunos, seus familiares, e a comunidade do entorno das escolas, durante o período de aulas, visando à orientação e conscientização acerca da importância da doação de sangue para toda a sociedade. A matéria segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

"O projeto visa instituir atividades educativas nas escolas da rede de ensino estadual destinadas a conscientizar, sensibilizar e estimular desde cedo os cidadãos que num futuro próximo podem se tornar doadores de sangue, disseminando a importância da doação voluntária. Conscientizando os nossos jovens estudantes da importância da doação de sangue e como cada um de nós pode ajudar a salvar vidas, estaremos lutando para que o número de doações aumente consideravelmente", justificou o deputado Paulo Duarte.