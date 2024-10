Projeto Padrinho realiza campanha em prol de bebês e crianças acolhidas

Divulgação

O Projeto Padrinho, com o apoio da administração do TJMS, sob presidência do desembargador Sérgio Fernandes Martins, está realizando uma campanha de doações para o Dia das Crianças, visando atender as necessidades das crianças e adolescentes que estão em instituições de acolhimento em Campo Grande.

Entre os itens mais necessários neste momento estão as fórmulas infantis para os bebês acolhidos (leite tipo Nan e Aptamil). Também estão arrecadando roupas e calçados de todos os tamanhos e brinquedos. As doações serão distribuídas para as 11 casas de acolhimento da capital.

Os donativos podem ser entregues das 12 às 18 horas, na sala do Projeto Padrinho (piso térreo) no Fórum de Campo Grande, localizado na Rua da Paz, 14.

Informações: 3317-3512 ou 3317-3551.