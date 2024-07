Projeto que envolve leitura é desenvolvido para ressocialização em Naviraí

A Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) e a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), Campus de Naviraí, têm desenvolvido junto às pessoas em cumprimento de pena na cidade o Projeto de Extensão “Leitura e Cultura”, que utiliza a literatura como ferramenta de transformação pessoal e social.

Iniciado há três anos, o projeto é promovido por meio de professores e acadêmicos da UFMS, e das equipes da Penitenciária de Segurança Máxima de Naviraí e do Patronato Penitenciário da cidade. O objetivo principal é oferecer aos custodiados a oportunidade de participar de atividades de leitura e reescrita de obras literárias, com a consequente possibilidade de remição de pena.

Dentro dessa ação, foi realizado, no último fim de semana, um “Sarau Literário”, voltado a egressos do sistema prisional, familiares e acadêmicos, que celebrou não apenas as realizações alcançadas até o momento, mas também proporcionou um espaço significativo de expressão cultural e artística para os participantes, incluindo apresentações musicais, teatrais, de dança etc.

Durante o evento, organizado com o apoio da direção do Patronato Penitenciario de Naviraí, foram destacadas diversas produções literárias criadas pelos próprios custodiados, demonstrando não apenas talento artístico, mas também o impacto positivo das atividades culturais na reintegração social.

Sob a coordenação da professora Roseli Maria Rosa de Almeida, o Projeto de Extensão “Leitura e Cultura” iniciou suas atividades em 2021, na Penitenciária de Segurança Máxima de Naviraí, por iniciativa da Policial Penal Valdirene Góes e direção da unidade prisional. Posteriormente, foi estendido aos assistidos pelo Patronato Penitenciário, a pedido da diretora Neide de Oliveira Alves.

“Acreditamos firmemente que a cultura e a educação podem ser catalisadoras poderosos de mudança”, afirmou a diretora do Patronato Penitenciário de Naviraí. “Este projeto não só promove a educação e a cultura entre os custodiados, mas também fortalece os laços entre a universidade e o sistema penitenciário, criando uma comunidade mais inclusiva e engajada”, complementou.

De acordo com a professora Roseli Maria Rosa de Almeida, o “Leitura e Cultura”, com ações como Sarau Literário, o projeto demostra que está comprometido em ampliar seu impacto positivo na comunidade, oferecendo novas oportunidades educacionais e culturais para aqueles que estão no sistema penitenciário. A parceria entre a UFMS, o Patronato Penitenciário e a penitenciária continua a ser um exemplo de colaboração eficaz na promoção da transformação social através da literatura”, finaliza.