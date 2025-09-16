Projeto social leva saúde, cuidado e alegria para comunidades carentes de Miranda

Divulgação/Arquivo Pessoal

A ideia nasceu em 2022, após uma experiência marcante de voluntariado na África. De volta ao Brasil, Dra. Gabriele percebeu que, bem perto dela, também havia comunidades necessitando de cuidado, atenção e dignidade.

Em meio à rotina corrida e aos desafios do dia a dia, existem pessoas que escolhem doar tempo, talento e carinho para cuidar do outro. É o caso da doutora Gabriele Teco Miranda, fundadora do projeto Amigos da Saúde, que vem fazendo a diferença na vida de quem mais precisa na cidade de Miranda, no Mato Grosso do Sul.

Foi assim que, em janeiro de 2023, surgiu a primeira ação oficial do projeto, com o coração cheio de propósito: levar saúde e acolhimento para regiões de difícil acesso e com poucos recursos.

Desde então, o Amigos da Saúde realiza ações periódicas, mobilizando profissionais de diversas áreas para atender gratuitamente moradores de bairros carentes e povoados mais distantes. A mais recente ação aconteceu no dia 13 de setembro de 2025, marcando a 4ª edição do projeto.

Durante uma manhã inteira, o evento reuniu médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais e até barbeiros. Todos doando seu tempo e conhecimento com um único objetivo: cuidar do próximo. Além dos atendimentos, foram distribuídos kits de higiene, roupas, sapatos e brinquedos para as crianças, além de uma deliciosa refeição — o tradicional carreteiro — servida com muito carinho a todos os participantes.

“Nosso objetivo é levar saúde, cuidado e carinho a quem mais precisa. Cada gesto, por menor que pareça, faz uma grande diferença na vida dessas famílias”, afirma Gabriele.

As ações, que costumam acontecer uma ou duas vezes por ano, dependem exclusivamente de doações — tanto em dinheiro quanto em produtos. Fora das datas oficiais, o projeto também se mantém ativo arrecadando roupas, calçados, itens de higiene e alimentos para continuar ajudando famílias em situação de vulnerabilidade.

Três edições anteriores já levaram acolhimento e saúde a diferentes comunidades, incluindo povoados aldeados e o bairro Maria do Rosário, em Miranda. Os próximos locais a receber a ação já estão sendo planejados: Maria do Rosário (novamente), Duque Estrada e o povoado Salobra estão entre os destinos futuros.

"Todo tipo de ajuda é bem-vinda", reforça Gabriele. As doações podem ser feitas via PIX: 67 99933-2863. Para doações físicas de roupas ou produtos, é possível combinar um ponto de entrega diretamente com a equipe.

