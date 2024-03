Quase 7 mil indígenas têm direito assegurados durante ação do Governo de MS

Governo de MS

Mais de 6.700 indígenas do município de Paranhos e região tiveram seus direitos assegurados nos dias 2 e 3 de março, na Aldeia Paragaussu, durante a 3ª edição do MS em Ação: Segurança e Cidadania, promovida pelo Governo de Mato Grosso do Sul, através da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e da SEC (Secretaria de Estado da Cidadania).

A Escola Municipal Pancho Romero, na aldeia Paragaussu, sediou a ação que além da comunidade local, atendeu as comunidades indígenas Pirajui, Potrero Guassu, Arroio Cora, Sete Cerros e Ypoi, que tiveram acesso gratuito a emissão de documentos pessoais como Carteira de Identidade, CPF, título de eleitor e carteira de trabalho e puderam solicitar benefícios junto ao INSS, casamentos, divórcios, atendimentos na defensoria pública, consultas médicas com clínicos gerais e especialistas, com dentistas e orientações da correta escovação e higiene bucal.

Eles também puderam fazer cursos de capacitação, entre eles de acabamento de obras, exposições de materiais e aeronave, registro de boletins de ocorrência, cinema e brinquedos para as crianças brincarem enquanto os pais recebiam atendimento.

Na ocasião mais de mil mulheres foram orientadas sobre o enfrentamento à todas as formas de violência, sendo por meio da distribuição de panfletos ou por meio do diálogo.

É fundamental que esses momentos aconteçam porque precisamos ouvir a população e essa é uma premissa do Governo do Estado.

Quando falamos das mulheres indígenas, esse diálogo é ainda mais necessário, pois estão mais afastadas do contexto urbano.

A construção de ações e políticas públicas respeitando as especificidades locais é primordial. Durante a ação estávamos todos unidos para um único propósito: escutar aquelas mulheres”, ressalta Manuela Nicodemos, subsecretária de Estado de Políticas Públicas para Mulheres, ligada a SEC.