Receitas para a Ceia de Ano-Novo

A ceia de Ano-Novo é um dos momentos mais aguardados das festas de fim de ano. Além de reunir amigos e familiares, a mesa da virada costuma trazer pratos que simbolizam prosperidade, fartura e bons desejos para o ano que começa. Pensando nisso, selecionamos receitas práticas, saborosas e tradicionais, ideais para uma ceia equilibrada, leve e especial.

Entradas leves e refrescantes

Para começar a ceia, as entradas devem ser leves e agradáveis ao paladar. Saladas com folhas verdes, frutas e grãos são ótimas escolhas, já que ingredientes como lentilha e folhas simbolizam abundância e renovação.

Uma excelente opção é a salada de folhas verdes com lentilha, cebola roxa e molho cítrico, que une frescor e significado. Outra sugestão prática são os canapés de pão ou torradas com creme de ricota e ervas, ideais para receber os convidados sem complicação.

Pratos principais para a virada

Nos pratos principais, receitas leves ganham destaque, especialmente em regiões de clima quente. O peixe assado com ervas e limão é um clássico da virada e simboliza movimento e progresso.

Para quem prefere carne, o lombo suíno assado com molho agridoce de laranja traz sabor e sofisticação à mesa. Já o frango assado com batatas e alho é uma opção prática, acessível e sempre bem aceita.

Acompanhamentos que completam a mesa

Os acompanhamentos dão cor, textura e equilíbrio à ceia. O tradicional arroz com lentilha, símbolo de prosperidade, não pode faltar. Outra boa pedida é o arroz branco com amêndoas ou castanhas, que adiciona crocância e elegância.

Legumes salteados ou assados, como cenoura, abobrinha e brócolis, ajudam a deixar a refeição mais leve e nutritiva.

Sobremesas para adoçar o novo começo

Para finalizar, sobremesas leves são ideais para a virada do ano. Frutas frescas como uvas, romã e manga carregam significados positivos e trazem frescor.

A salada de frutas com calda de laranja é uma opção clássica e refrescante. Para quem prefere algo mais tradicional, o pavê simples de chocolate ou coco é sempre sucesso entre os convidados.

Receita de Arroz com Lentilha

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 30 minutos

Ingredientes

1 xícara de lentilha cozida

2 xícaras de arroz

1/2 cebola picada

2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho picados

Sal a gosto

Modo de preparo

Refogue a cebola e o alho no azeite até dourar. Acrescente o arroz e refogue por alguns minutos. Junte a lentilha, o sal e a água necessária para o cozimento. Cozinhe até o arroz ficar macio e soltinho. Sirva quente.

Receita de Salada de Frutas da Virada

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 15 minutos

Ingredientes

1 maçã picada

1 manga picada

1 cacho pequeno de uvas sem sementes

1 banana picada

Suco de 1 laranja

Modo de preparo

Misture todas as frutas em uma tigela, regue com o suco de laranja e leve à geladeira até a hora de servir.

Com essas receitas, a ceia de Ano-Novo fica mais leve, saborosa e repleta de boas energias para começar o novo ano com o pé direito. Pratos simples, bem apresentados e cheios de significado transformam a virada em um momento ainda mais especial. ️