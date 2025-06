Rede Feminina agradece apoio e faz campanha para aumentar filiados

Feira da Pechincha da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Aquidauana / (Foto Divulgação)

A Presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer em Aquidauana, Maria Goretti de Souza Gama, encaminhou ofício de agradecimento ao Jornal O Pantaneiro sobre a divulgação para a realização da Feira da Pechincha.

O evento aconteceu no último sábado, dia 14, no calçadão da Rua 7 de setembro. "O resultado foi muito acima das nossas expectativas. Valeu a experiência, o incentivo recebido dos visitantes, o apoio recebido da Senhora Vera Lúcia Quadros Batista, Primeira Dama de Aquidauana; da Vereadora Ana Saravy, da Senhora Marizete Marques Brum, da Farmácia Popular; da gerente da Loja Ki Barato, da imprensa local, em especial o Jornal O Pantaneiro, dos funcionários e do Senhor Secretário de Cultura e Turismo de Aquidauana e de todas as voluntárias envolvidas", escrever.