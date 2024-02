Reeducandos de Aquidauana produzem móveis

Agepen

Confeccionados com mão de obra de reeducandos na marcenaria do Estabelecimento Penal de Aquidauana, móveis em madeira agora auxiliam os trabalhos desenvolvidos pelo projeto “Pelo Amigo – Cinoterapia”.

A iniciativa é uma de várias desenvolvidas pelas unidades da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), com foco na retribuição social.

Ao todo, foram entregues um jogo de mesa com quatro cadeiras e três estantes tipo prateleira. Segundo o diretor do presídio, Cláudio dos Reis Alviço também serão doados brinquedos pedagógicos que estão sendo produzidos pelos reeducandos. “Os internos estão cientes da destinação do trabalho e estão bem satisfeitos por contribuir com essa ação”, ressaltou o dirigente.

Coordenado pelo 7º Batalhão da Polícia Militar de Aquidauana, o projeto “Pelo Amigo” atende a crianças do Município com necessidades especiais.

A Cinoterapia é abordagem terapêutica que utiliza os cães como coterapeutas no tratamento psíquico, emocional e físico.

O intuito do projeto é utilizar o conhecimento da equipe do canil da PMMS e a Cinoterapia direcionados para causas sociais da comunidade de Aquidauana e outros municípios do entorno para estimular a integração social, mediar e facilitar práticas educativas e melhorar a qualidade de vida dos aprendizes por meio da relação humano-animal.