Reforma de escolas públicas por presos deve chegar a Dourados

Divulgação TJMS

O projeto “Revitalizando a Educação com Liberdade”, que promove a reforma de escolas estaduais de Campo Grande com a mão de obra e o dinheiro de presos, deve chegar em breve na comarca de Dourados. Criado pelo Tribunal de Justiça de MS, por meio da 2ª Vara de Execução Penal da capital, o projeto completou 10 anos de funcionamento, e já revitalizou 14 escolas estaduais a baixo custo, promovendo a ressocialização, impactando a comunidade escolar beneficiada com as reformas, além de gerar uma economia aos cofres públicos que ultrapassa os R$ 12 milhões.

O juiz idealizador do projeto, Albino Coimbra Neto, e coordenador da Covep/GMF, foi ao município na terça-feira, dia 16 de maio, onde participou de uma reunião na Coordenadoria Regional de Educação de Dourados, com a presença do vice-governador do Estado, José Carlos Barbosa, do juiz da 3ª Vara Criminal de Dourados, Ricardo da Mata Reis, dos gestores das escolas estaduais locais e dos coordenadores regionais de educação. Também estiveram presentes o diretor do Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto de Dourados, Cláudio de Oliveira Alves, e o assessor técnico da Covep/GMF, Eduardo Silva Mattos.

O modelo inovador, que conta com reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), despertou o interesse das autoridades de Dourados. A ação visa oferecer às pessoas privadas de liberdade a oportunidade de trabalho na revitalização de escolas públicas, fomentando sua ressocialização e reinserção na sociedade, enquanto contribui para a melhoria das condições de infraestrutura e conservação das escolas, promovendo um ambiente escolar mais adequado e acolhedor.

Saiba mais – O “Revitalizando a Educação com Liberdade” em Dourados será executado numa parceira do TJMS com a Secretaria de Estado de Educação, Coordenadoria Regional de Educação, Unidades Escolares Estaduais do município de Dourados, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, Presídio Estadual de Dourados, Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto e Aberto de Dourados.