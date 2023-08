Sanesul investe mais de R$ 841 mil em obra de saneamento em Itaporã

Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Sanesul, determinou novas obras de infraestrutura de saneamento básico na cidade de Itaporã, localizada no sul do Estado.

O diretor-presidente da estatal, Renato Marcílio, e o diretor Comercial e de Operações da empresa, Madson Valente, assinaram ordem de serviço para execução de obra de engenharia para perfuração de um poço tubular profundo no município.

O investimento é de R$ 841.500,00 e, de acordo com o cronograma estabelecido, a obra tem previsão para ser finalizada em dois meses, a contar a partir da data da assinatura do contrato.

A iniciativa surge como um esforço do governo estadual visando fortalecer a infraestrutura e a qualidade dos serviços no sistema de abastecimento de água Itaporã.

Apesar de o sistema de abastecimento de água ser universalizado nas 68 cidades atendidas pela empresa, a perfuração de mais um poço é uma medida estratégica destinada a aumentar a captação do produto, contribuindo para suprir a necessidade da população local.

Esse investimento demonstra o comprometimento da Sanesul e do governo estadual em aprimorar a infraestrutura de saneamento na região, beneficiando a qualidade de vida dos moradores e promovendo melhores condições de saúde e bem-estar para a comunidade.

Além disso, a execução da obra também pode ter impactos positivos no desenvolvimento econômico da cidade, uma vez que a infraestrutura adequada é um fator chave para atrair investimentos e estimular o crescimento sustentável.

A diretoria da Sanesul enfatiza que tem se dedicado incansavelmente para suprir as demandas de todas as 68 unidades consumidoras que a empresa serve.

O dirigente destaca que a missão da Sanesul vai além de oferecer serviços básicos de saneamento, visando também elevar a qualidade de vida das comunidades atendidas.

De acordo com ele, cada projeto, como a recente ordem de serviço para a obra de saneamento em Itaporã, reflete o compromisso da Sanesul em proporcionar infraestrutura de qualidade e soluções inovadoras que garantam a segurança hídrica nos municípios.

Marcílio menciona ainda que a empresa considera fundamental ouvir e compreender as necessidades específicas de cada município, de modo a planejar e implementar projetos que atendam de maneira eficaz a essas demandas.

Ele reitera que a Sanesul mantém um diálogo constante com as autoridades locais e a população, trabalhando em parceria para construir um futuro mais saudável e sustentável para todos.

Renato Marcílio também ressalta que, ao longo dos anos, a Sanesul tem se esforçado para superar desafios e proporcionar melhorias significativas na infraestrutura de saneamento, promovendo saúde pública e preservação ambiental.

O dirigente reafirma o comprometimento contínuo da empresa em garantir água de qualidade, tratamento de esgoto e iniciativas que contribuam para a qualidade de vida das pessoas nas áreas atendidas.