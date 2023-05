SAS e Saúde realizam atendimentos no Pesqueiro da Serra em Piraputanga

Divulgação

Na manhã do dia 28, aconteceu no Loteamento Pesqueiro da Serra, localizado no Distrito de Piraputanga, uma ação da Prefeitura Municipal de Aquidauana.

As equipes das Secretarias Municipais de Assistência Social e de Saúde e Saneamento atenderam dezenas de famílias da região, prestando diversos atendimentos e orientações aos moradores.

Na ocasião, a equipe da Assistência Social, realizou orientações sobre documentação civil, atendimento de solicitação de benefício eventual, orientação sobre o benefício Bolsa Família, bem como, fizeram a atualização e inclusão de cidadãos no Cadastro Único (CadÚnico).

Por sua vez, a equipe da Secretaria de Saúde da ESF Piraputanga, trabalhou na aplicação de vacinas, colocando em dia as carteirinhas de vacinação dos moradores.

Também prestaram atendimento médico e de enfermagem e, também, consulta com nutricionista.