SAS realiza mutirão do CadÚnico e Bolsa Família na Colônia Buriti

Atendimento gratuito / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana divulgou o serviço da Secretaria de Assistência Social realizado nesta sexta-feira, 19, com o mutirão de atendimento com a equipe do Programa Bolsa Família e Cadastro Único para atender as famílias da região da Colônia Buriti.

Foram feitos os serviços de cadastramento, atualização e orientações em relação ao Cadastro Único e Programa Bolsa Família, com o objetivo de garantir o acesso das famílias aos programas e serviços sociais.

Diversos programas e benefícios sociais utilizam o Cadastro Único como base para seleção de famílias. “Para participação em todos os programas, as famílias inscritas devem manter seus dados cadastrais atualizados”, alerta a secretária municipal de Assistência Social - Josilene Rosa, acompanhando os atendimentos da equipe durante a manhã de hoje.

Para o cadastro no CadÚnico, é necessário apresentar as cópias das contas de luz ou telefone e CPF. É importante, também, a apresentação das certidões de nascimento das crianças, carteira de trabalho, comprovante de renda, RG e CPF de todos residentes na casa.

*Com assessoria de imprensa.