Segurança e Cidadania vão oferecer mais de 20 serviços a 10 mil indígenas de Amambai

Divulgação

Nos dias 25 e 26 de Agosto, sexta-feira e sábado, o Governo do Estado, por meio da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte Cultura e Cidadania), realiza em Amambai (MS), a 2ª edição do MS Em Ação: Segurança e Cidadania, que levará serviços para mais de 10 mil indígenas das etnias Guarani-Kaiowá, que vivem no município.

Nos dois dias, os povos originários tanto da Aldeia Amambai, onde acontece a ação transversal e inclusiva, como das aldeias Jaguari e Limão Verde, terão acesso gratuito a serviços como emissão da 1ª e 2ª vias de certidões de nascimento, carteira de identidade, título de eleitor, do CPF e da carteira de trabalho, atendimentos médicos e odontológicos, orientações sobre escovação e higiene bucal - com distribuição de kits com creme e escova dentais pela ABO/MS e Fareff, oficinas e palestras.

Durante a 2ª Edição do MS Em Ação, serão realizados ainda, na carreta do Tribunal de Justiça, casamentos e divórcios, solicitações de licenças maternidades, aposentadorias e benefícios junto ao INSS, bem como cursos informática que o Senai oferece para capacitar os indígenas para o mercado de trabalho. Preparados, eles poderão concorrer a uma das vagas que a Funtrab (Fundação do Trabalho de MS) irá ofertar especialmente aos povos originários.

Os moradores das aldeias Amambai, Limão Verde e Jaguari que estão com vacinas em atraso, poderão tomar todos os imunizantes prescritos no calendário dos Povos Indígenas, já que as equipes das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde e da Sesai estarão presentes na ação. Serão oferecidas também vacinas antirrábica para os animais de estimação.

Haverá ainda atividades lúdicas, como teatro, pinturas indígenas, brinquedos infláveis que serão fornecidos pela Fundesporte, exposição de animais taxidermizados e de equipamentos do Bope, Bpchoque, DOF (Departamento de Operações de Fronteira) e do Corpo de Bombeiros, assim como distribuição de lanches para as crianças.

Conforme o secretário-executivo de Segurança Pública da Sejusp, coronel Wagner Ferreira da Silva, o objetivo é aproximar a segurança pública dos povos originários, bem como levar cidadania para as aldeias por meio de serviços, aos quais muitas vezes, essas pessoas não têm acesso.

Conselhos Comunitários de Segurança Indígena

A abertura da 2ª Edição do MS Em Ação: Segurança e Cidadania acontece às 10 horas de sexta-feira, dia 25 de agosto, quando acontecem apresentações culturais indígenas e posse das Diretorias dos membros dos Conselhos Comunitários de Segurança Indígenas das aldeias Amambai e Limão Verde, implantados este mês pela Sejusp.

Os novos conselheiros receberão ainda as respectivas carteiras de identificação e distintivos, símbolos dos membros dos Conselhos Comunitários de Segurança Indígena.

Parceiros

O evento é uma realização da Sejusp, com o apoio da Setescc e que tem como parceiros a SES (Secretaria Estadual de Saúde), a Prefeitura de Amambai, a Funai (Fundação Nacional do Índio), o TJ-MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do sUL), a Defensoria Pública, o TRE (Tribunal Regional Eleitoral), a Associação dos Notários e Registradores do Brasil (ANOREG-BR), a Associação Brasileira de Odontologia de MS (ABO/MS), Faculdade Refferencial de Odontologia (Fareff), Receita Federal, INSS, Senai, Senac, a Fundesporte, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto de Identificação de Mato Grosso do Sul, Bope, BPChoque, Rede Atacadista Mega, Câmara de Vereadores de Amambai, Coordenadoria Estadual de Polícia Comunitária, Secretarias Municipal de Saúde e de Educação de Amambai, Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas, Promuse, Proerd, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Funtrab, Bope, BPChoque, Coordenadoria-Geral de Policiamento Aéreo da Sejusp.

O 2º MS Em Ação: Segurança e Integração acontece na sexta-feira e no sábado, dias 25 e 26 de agosto, nas Escolas Estadual e Municipal Indígena Mbo’eroy Guarani-Kaiowá.