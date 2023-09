Seminário discute o papel da justiça na acessibilidade e inclusão

Divulgação

Estão abertas as inscrições para o 2º seminário "O Papel dos Sistemas de Justiça Sul-mato-grossenses no contexto da Acessibilidade e Inclusão", que será realizado no dia 22 de setembro, no Centro de Convenções do Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

O seminário é resultante da parceria entre o Tribunal de Justiça de MS com o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região e o Ministério Público do Trabalho em MS. O evento objetiva promover a capacitação e sensibilização de integrantes do Poder Judiciário nos temas relativos a acolhimento, direitos, atendimento e cotidiano de pessoas com deficiência.

A abertura do seminário será às 13h30, com a presença do presidente do TJMS, Des. Sérgio Fernandes Martins, juntamente com o Des. Marcio Thibau, presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão do TRT – 24ª região, da juíza do trabalho Déa Maria Brandão Cubel Yule e da procuradora-chefe do MPT-MS, Cândice Gabriela Arosio.

De acordo com a programação, às 14h20, haverá o painel “Políticas públicas de acessibilidade: desafios e superações” com Silvia Grecco, Secretária da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo.

A mesa-redonda “Protagonismo de pais e mães de crianças com deficiência na vida e no trabalho” terá a participação da juíza da 5ª Vara de Família e Sucessões de Campo Grande, Silvia Tedardi.

O seminário é voltado aos magistrados, servidores e demais integrantes do sistema de justiça e instituições que atuam na defesa de direitos da pessoa com deficiência e público em geral. O evento terá ainda cerimônia da premiação àqueles que fomentam a inclusão e acessibilidade.