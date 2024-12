Servidores de MS fazem triagem de brinquedos da "Caixa Encantada"

Saul Schramm

Uma grande mobilização tomou conta da etapa de triagem dos brinquedos da campanha "Caixa Encantada – Doe um brinquedo. Compartilhe magia". Cerca de 40 militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, além servidores estaduais, agentes da Polícia Científica e representantes da Fiems (Federação da Indústria de Mato Grosso do Sul), se uniram para classificar doações.

O governador Eduardo Riedel, acompanhado da primeira-dama, Mônica Riedel, e dos secretários Eduardo Rocha (Casa Civil) e Frederico Felini (Administração), foi agradecer nesta sexta-feira (6) os voluntários, que estavam mobilizados desde novembro no recebimento e separação dos brinquedos, nas instalações do Centro de Convenções Albano Franco.

"Neste último dia de trabalho quero agradecer a todos que estão participando deste momento especial, junto com as pessoas que fizeram as doações, e que vão deixar um sorriso estampado no rosto de muitas crianças", disse o governador.

No total, 357 instituições foram cadastradas para a entrega de cerca de 60 mil brinquedos para crianças entre 0 e 14 anos, na capital e cidades do interior.

Para a coordenadora da Campanha, Kamila Falkine, a mobilização de voluntários é extremamente gratificante e essencial. "Iniciamos a entrega na capital no dia 3 de dezembro e as entidades têm até a próxima terça-feira (10) para fazer a retirada dos brinquedos.

O capitão da Polícia Militar e responsável por coordenar os trabalhos das forças de segurança, Vinissius Duarte, avaliou que a participação dos militares também têm o propósito de servir à sociedade.

"Aproveitamos nossa capacidade para impor um ritmo de produção da triagem, que reflete um pouco do nosso trabalho nas ruas. É uma forma da gente trazer um pouco de alegria para nossas crianças", garante o policial.

A primeira-dama e madrinha da "Caixa Encantada", Mônica Riedel, a campanha leva alegria e esperança para todas as crianças no Natal.

“Para mim é uma satisfação enorme dar visibilidade a essa campanha, sensibilizar as pessoas para doarem e apoiarem a iniciativa de vocês servidores públicos".

Na próxima segunda-feira, o Governo do Estado realizará uma cerimônia de encerramento da campanha "Caixa Encantada", junto com parceiros. Durante o evento, 160 crianças terão uma tarde inesquecível com atividades repletas de diversão, um passeio pelo Bioparque Pantanal e muitas surpresas. A celebração contará com Papai Noel e os encantos de uma sereia, que prometem tornar o momento ainda mais inesquecível.