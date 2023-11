SES capacita servidores para vacinação da população indígena em MS

Divulgação

A SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da coordenadoria de Imunização, e em parceria com as coordenadorias de imunização do DSEI-MS (Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul) e Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande), realizam curso de qualificação em sala de vacina com o objetivo de capacitar os profissionais de saúde atuantes na vacinação para a população indígena de Mato Grosso do Sul.

A capacitação teve início nesta segunda-feira (27) e segue até sexta-feira (1º), na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

A coordenadora de Imunização da SES, Ana Paula Goldfinger, lembra que o estado possui a segunda maior população indígena do país e, para tanto, a SES tem um grande trabalho a ser desenvolvido.

“Nós iniciamos hoje junto ao DSEI-MS um curso em sala de vacina que visa qualificar o profissional de saúde atuante na vacinação para a população indígena. Esses profissionais serão qualificados e retornarão ao seu município com uma expertise, com aprendizado, com uma carga maior de conhecimento”.

Conforme a enfermeira do DSEI-MS e responsável pela pasta da imunização indígena no estado, Fernanda Molina, o curso tem o papel de padronizar os procedimentos executados pela equipe de enfermagem. “Nosso curso tem como público-alvo 40 profissionais, sendo eles técnicos de enfermagem e enfermeiros que atuam nos 14 polos do estado”.

O curso de sala de vacina faz parte do projeto MS Vacina Mais, idealizado pela SES, e que nesta oportunidade estabeleceu parceria com o DSEI-MS – órgão responsável por levar atenção primária aos povos indígenas aqui do estado.

Para o gerente de Imunização da SES, Frederico Jorge Pontes de Moraes, a expectativa é boa e estes profissionais retornarão aos seus territórios para colocar em prática os conhecimentos adquiridos.

“Ao longo da semana os profissionais receberão conhecimentos técnicos em relação à imunização, que abrange as boas práticas de imunização, calendário vacinal básico, cuidados com a Rede de Frio, entre outros temas relacionados”.

Com assessoria