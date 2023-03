Sidrolândia recebe Atividades do Projeto Bombeiros do Amanhã

As aulas tiveram início nesta segunda-feira e ocorrerão diariamente de segunda a quinta-feira, nos períodos matutino e vespertino / Divulgação Corpo de Bombeiros

O 18º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente deu início as atividades do projeto Bombeiros do Amanhã, que ocorreu no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS São Bento, esta primeira atividade do ano foi com os pais e responsáveis pelas crianças matriculadas no projeto.

O Coordenador do Projeto, Sargento Natarangell, juntamente com os profissionais responsáveis pelo funcionamento do Projeto Bombeiros do Amanhã no município, Corpo de Bombeiros Militar e Secretaria de Assistência Social, se reuniram com os pais e responsáveis.

O objetivo desta reunião foi apresentar todos os profissionais envolvidos no projeto, explicar o objetivo e cronograma do projeto neste ano de 2023 e ainda as responsabilidades de todos os envolvidos, inclusive das crianças/adolescente e de seus responsáveis.

Esteve presente nesta reunião a Secretaria de Assistência Social, Aletânia Ramires Gomes, que deu as boas-vindas aos novos alunos e agradeceu a presença de todos os presentes.

As aulas tiveram início nesta segunda-feira (06), e ocorrerão diariamente de segunda a quinta-feira, nos períodos matutino e vespertino no quartel do 18º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente.

O projeto Bombeiros do Amanhã iniciou-se no município no ano de 2022 com 60 (sessenta) alunos matriculados, este ano de 2023 o projeto atenderá 70 (setenta) crianças e adolescentes na faixa etária dos 09 aos 15 anos.

O BOMBEIROS DO AMANHÃ é um projeto social que tem por finalidade contribuir para a boa formação das nossas crianças e adolescentes, desenvolvendo a DISCIPLINA, a sensibilidade e o talento. Ocorre através de uma parceria entre Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBM-MS) e Secretaria de Assistência Social (SEAS).

As atividades realizadas no Projeto Bombeiros do Amanhã são:

• Educativas em diversas áreas do conhecimento;

• Físicas e desportivas;

• Atividades Bombeiro-Militar como: noções de primeiros socorros, de salvamento, de prevenção, de ordem unida, entre outras.