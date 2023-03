Sidrolândia registra o menor índice de furtos no mês de fevereiro em 10 anos

Divulgação Prefeitura

A cidade de Sidrolândia, distante 134 quilômetros de Aquidauana, registrou no mês de fevereiro apenas 28 furtos, isso representa o menor índice dos últimos dez anos, período em que se iniciaram as estatísticas do sistema Sigo pela Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública).

De acordo com o tenente coronel Laudiney Cruz de Carvalho, comandante da 8.ª Companhia Independente da Polícia Militar, responsável pela região, esse decréscimo nos números de furtos é resultado de várias ações de segurança desenvolvidas na cidade nos últimos meses.

Ele citou alguns pontos: implementação da atividade de inteligência em segurança pública, permitindo implementar um policiamento com o foco voltado para o problema, criação da fração de Força Tática que permite uma atuação mais eficiente no enfrentamento a criminalidade e uma atuação cooperada e aproximada com a polícia civil que permite maior cuidado com as informação dos delitos que não foram evitados, objetivando a identificação e captura dos autores, diminuindo assim a impunidades nos casos dos crimes cometidos.

Ainda segundo o comandante, o desejo da polícia militar é deixar esses números ainda mais baixos permitindo que as pessoas tenham paz e tranquilidade na cidade de Sidrolândia.