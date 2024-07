Simpósio discutirá saúde suplementar em Campo Grande no dia 26

Divulgação

De 8 a 22 de julho estarão abertas as inscrições para o I Simpósio Sul-mato-grossense sobre Saúde Suplementar: uma análise da relação custo x efetividade. O evento será realizado no dia 26 de julho, das 8 às 17 horas, no plenário do Tribunal Pleno, no Palácio da Justiça, e serão disponibilizadas 250 vagas.

Do total de vagas, 50 serão para magistrados da capital e do interior e 200 para interessados em aprender mais sobre o tema. As inscrições podem ser efetivadas pelo link https://sejud.tjms.jus.br/secretaria/inscricao. O vice-diretor da Ejud-MS, Des. Marco André Nogueira Hanson, será o coordenador da ação formativa.

Realizado pelo Tribunal de Justiça de MS, por meio da Escola Judicial, o simpósio visa permitir que os participantes conheçam a efetividade das diferentes abordagens terapêuticas, com base em robustas evidências científicas para que embasem decisões judiciais e administrativas que resultem em tratamento equitativo e eficiente para os pacientes.

Após o evento, os participantes também compreenderão os impactos da crescente judicialização do setor na saúde suplementar; aprenderão como as inovações reguladas pela Lei nº 14.454/22 podem ser integradas de forma eficaz e econômica, otimizando recursos; além de conhecer as mais recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) relacionadas à saúde.

Entre os palestrantes estarão o ministro Luis Felipe Salomão (STJ), o Des. Nélio Stábile (TJMS), Ricardo Sukiennik, professor-adjunto do Departamento de Pediatria da UFCSPA; a médica Sarita Garcia rocha; Daniel Wei Liang Wang, professor da Fundação Getúlio Vargas; e o juiz federal Clenio Jair Schulze (SC).

Pela programação serão realizados cinco painéis: ‘Terapias para tratamento do espectro autista, sua efetividade e correlação com técnicas alternativas’; ‘Uma análise do custo saúde e o panorama atual da saúde suplementar’; ‘Judicialização da saúde privada: o valor e o custo do cuidado à saúde’; ‘NatJus - importante ferramenta de apoio ao magistrado na construção do livre convencimento motivado’, ‘A relação custo X efetividade na saúde suplementar - terapias biossimilares, novas tecnologias e a Lei nº 14.454/22’.