Sistema que elimina uso de papel já está em funcionamento em seis unidades administrativas de MS

A modernização da tramitação de demandas administrativas do Governo de Mato Grosso do Sul já está em funcionamento em seis unidades da administração, direta e indireta.

Atualmente a Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), PGE (Procuradoria Geral do Estado), CGE (Controladoria Geral do Estado) e Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) utilizam a plataforma unificada de demandas internas e externas.

A ação é alinhada com as diretrizes governamentais de transformação digital do Governo do Estado, e realizada em parceria entre a SAD (Secretaria de Estado de Administração) e a Segov.

O sistema para tramitação de documentos e virtualização de processos da administração pública, lançado em julho deste ano, vai começar a funcionar de forma efetiva a partir de janeiro de 2024

Desde o lançamento, todos os ajustes para a adesão integral ao sistema já estão em andamento, para modernizar a gestão pública com mais eficiência e acessibilidade, tudo de forma eletrônica.

“A construção de um governo mais eficiente e transparente é uma tarefa coletiva, e a implantação desse novo sistema eletrônico representa um marco na busca por inovação, sustentabilidade e acessibilidade”, disse a secretária de Estado de Administração, Ana Carolina Nardes.

A previsão é de que com o Sistema de Processo Administrativo, as atividades em trâmite na gestão sejam executadas de maneira mais rápida e eficiente, além de gerar econômica de aproximadamente 50% em relação ao uso de papel. “É uma ação de sustentabilidade, economia e eficiência que o sistema vai proporcionar”, afirmou Nardes.

A ferramenta marca o novo ciclo de inovação tecnológica para a gestão digital dos processos administrativos do Estado, iniciativa que vai garantir celeridade, produtividade, economia, melhores resultados e modernização governamental.

Nome do sistema

O Sistema de Processo Administrativo Eletrônico vai revoluciona a forma como os documentos e processos são encaminhados na Gestão Estadual. Os servidores públicos estaduais e a população podem auxiliar na escolha do novo do novo sistema.

Entre os dias 17 a 27 de outubro estará disponível, no Portal do Servidor (clique aqui), uma enquete para a participação ativa dos cidadãos neste processo de modernização do Estado. No local é possível votar na escolha do nome do novo sistema. Entre as seis opções apresentadas estão e-MS, SPE-MS, PROCESSOS-MS, e-PROCESSOS, PROeMS, ePRO-MS.

“A voz dos servidores do Estado e dos cidadãos sul-mato-grossenses é de fundamental relevância para moldar o futuro de nossos serviços públicos. Convido a todos a participarem ativamente na votação online para a escolha do nome do novo sistema”, disse a titular da SAD.

A votação está aberta desde ontem (17) até o dia 27 de outubro. E o resultado será anunciado no dia 28 de outubro, Dia do Servidor Público.