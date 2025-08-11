Acessibilidade

11 de Agosto de 2025 • 18:47

TCE-MS doa fraldas geriátricas ao Asilo São João Bosco e beneficia 100 idosos

A iniciativa fez parte da campanha do programa TCE na Medida 2025

Redação

Publicado em 11/08/2025 às 16:49

Aurélio Marques

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) realizou, na manhã de quinta-feira (7), a entrega de fraldas geriátricas ao Asilo São João Bosco, em Campo Grande, atendendo cerca de 100 idosos assistidos pela instituição.

A iniciativa fez parte da campanha do programa TCE na Medida 2025, que nesta edição uniu saúde, qualidade de vida e solidariedade. Como forma de inscrição no programa, cada servidor do Tribunal doou um pacote de fraldas adulto, resultando em uma expressiva arrecadação para a entidade.

A entrega foi conduzida pela diretora de Gestão de Pessoas do TCE-MS, Elaine Góis, e pela chefe da Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida, Tatiana Bazan. Elas foram recebidas pela equipe do asilo e conheceram a estrutura, o funcionamento e as necessidades dos moradores.

“Durante a pesquisa para a campanha, identificamos que o Asilo São João Bosco acolhe idosos carentes encaminhados pela assistência social do município. A instituição consome cerca de 500 fraldas por dia, o que torna essa doação muito significativa”, destacou Elaine Góis, emocionada com a recepção.

A gerente-geral administrativa do asilo, Maria de Souza Sá Silva, reforçou a importância das doações para manter o atendimento. “Vivemos exclusivamente de doações. Cada idoso tem um custo médio de R$ 9 mil por mês. Qualquer contribuição é bem-vinda, seja em produtos, móveis usados ou compras no nosso bazar, que também ajuda a custear as despesas.”

Como ajudar:

Contato: (67) 98402-7626 ou (67) 99118-9317 – falar com Maria de Souz ou pelo PIX: doe@asilosjb.org.br

