TCE-MS doa fraldas geriátricas ao Asilo São João Bosco e beneficia 100 idosos

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) realizou, na manhã de quinta-feira (7), a entrega de fraldas geriátricas ao Asilo São João Bosco, em Campo Grande, atendendo cerca de 100 idosos assistidos pela instituição.
A iniciativa fez parte da campanha do programa TCE na Medida 2025, que nesta edição uniu saúde, qualidade de vida e solidariedade. Como forma de inscrição no programa, cada servidor do Tribunal doou um pacote de fraldas adulto, resultando em uma expressiva arrecadação para a entidade.
A entrega foi conduzida pela diretora de Gestão de Pessoas do TCE-MS, Elaine Góis, e pela chefe da Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida, Tatiana Bazan. Elas foram recebidas pela equipe do asilo e conheceram a estrutura, o funcionamento e as necessidades dos moradores.
“Durante a pesquisa para a campanha, identificamos que o Asilo São João Bosco acolhe idosos carentes encaminhados pela assistência social do município. A instituição consome cerca de 500 fraldas por dia, o que torna essa doação muito significativa”, destacou Elaine Góis, emocionada com a recepção.
A gerente-geral administrativa do asilo, Maria de Souza Sá Silva, reforçou a importância das doações para manter o atendimento. “Vivemos exclusivamente de doações. Cada idoso tem um custo médio de R$ 9 mil por mês. Qualquer contribuição é bem-vinda, seja em produtos, móveis usados ou compras no nosso bazar, que também ajuda a custear as despesas.”
Como ajudar:
Contato: (67) 98402-7626 ou (67) 99118-9317 – falar com Maria de Souz ou pelo PIX: doe@asilosjb.org.br
