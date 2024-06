TCE-MS treina profissionais para aperfeiçoar e humanizar atendimento

Divulgação

Para humanizar e melhorar cada vez mais o atendimento aos jurisdicionados que buscam informações no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, tanto por meio on-line ou presencial, nesta segunda-feira (24), o TCE-MS deu início ao curso “Aperfeiçoamento Profissional no Atendimento aos Jurisdicionados com Oratória e Comunicação”.

A parte teórica da capacitação está sendo realizada em uma das salas da Escola Superior de Controle Externo (Escoex).

O diretor da Secretaria de Controle Externo, Eduardo Dionizio, explica que a iniciativa do curso foi do presidente da Corte de Contas, conselheiro Jerson Domingos, para preparar os servidores de diversos setores que compõem o TCE-MS, na prestação de um melhor atendimento aos jurisdicionados e aos visitantes que buscam informações.

“São servidores de várias áreas, desde os que integram a recepção, o cerimonial, que atendem os chamados da segurança, aqueles servidores que estão diretamente envolvidos com algum tipo de atendimento junto ao cidadão. A ideia do presidente Jerson Domingos com esta capacitação é procurar humanizar ainda mais o atendimento prestado à essas pessoas que aqui chegam presencialmente ou que procuram as informações via eletrônica”, explica Eduardo Dionizio.

Os treinamentos contam com a expertise das auditoras estaduais de controle externo, Flávia Pierin Freitas Buchara e Solange Félix de Farias, e ainda da especialista em oratória e mestranda em educação, Alessandra Conceição Pereira.

O curso consiste em 10 módulos e vai abordar os seguintes temas: Conhecendo o Tribunal de Contas; Ferramentas e Fluxos de Chamados; Portal do Jurisdicionado; Cadastro de Responsáveis e demais usuários – Sistema e-CJUR; Atos de Pessoal, Atos Jurídicos e CADLEGIS; Orçamento Programa; Balancetes Contábeis; Fiscalização de Receitas/Medicamentos e Insumos/Certidões e Declarações; Prestações de Contas e Oratória e Comunicação voltadas ao atendimento humanizado realizado presencial, por e-mail, telefone e WhatsApp.

Na manhã desta segunda-feira (24), os servidores que atuam no atendimento do jurisdicionado, deram início ao curso com o primeiro módulo – Conhecendo o Tribunal de Contas. Eles realizaram uma visita guiada presencial para conhecerem in loco alguns setores que compõem a parte física do Tribunal de Contas, identificando cada área, suas finalidades e campo de atuação.

Flávia Pierin destaca que o curso, voltado para o atendimento especializado ao público, permite que os servidores compreendam melhor as necessidades e expectativas dos jurisdicionados e dos visitantes que buscam informações no TCE-MS.

“Ao conhecerem os principais aspectos das demandas e dúvidas que podem surgir, os atendentes estarão mais preparados para fornecer respostas precisas e relevantes. Esse conhecimento técnico aprimorado contribui para a resolução mais rápida e eficaz das questões apresentadas, aumentando, assim, a satisfação do público. Essa capacitação é fundamental para garantir um serviço de qualidade, eficiente e, acima de tudo, humanizado”.

Para o presidente da Corte de Contas, a preparação dos servidores reflete diretamente na imagem institucional do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. “O atendimento qualificado e humanizado reforça a credibilidade da instituição, demonstrando o seu compromisso com a transparência, a acessibilidade e a prestação de um serviço de excelência, contribuindo para o fortalecimento da confiança da sociedade com a instituição Tribunal de Contas”, finaliza o presidente Jerson Domingos.