TJMS arrecada cobertores e roupas de inverno em campanha solidária "Seu Abraço Aquece"



Com a chegada do inverno, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) reforçou seu compromisso com a solidariedade e participou ativamente da campanha “Seu Abraço Aquece”, promovida pela Secretaria de Estado de Administração (SAD).

Por meio de pontos de coleta instalados em suas unidades, o TJMS arrecadou 230 cobertores e mais de 200 peças de roupas, calçados e meias, que serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade em todo o Estado.

Em sua 10ª edição, a campanha teve como foco a arrecadação de itens de inverno novos ou em bom estado, como casacos, calças, toucas, luvas e cachecóis. As doações foram recebidas até o dia 19 de maio, em pontos localizados na Secretaria do TJMS, no Fórum de Campo Grande e no Centro Integrado de Justiça (Cijus).

O presidente do TJMS, Desembargador Dorival Renato Pavan, destacou a relevância da participação do Judiciário em iniciativas solidárias, ressaltando que a atuação da Justiça vai além da função jurisdicional. “Estar próximo da sociedade, especialmente em ações que promovem o bem-estar, também é parte do nosso papel institucional”, afirmou.

Desde sua criação, em 2015, a campanha “Seu Abraço Aquece” se consolidou como uma das maiores ações solidárias do Mato Grosso do Sul, mobilizando milhares de pessoas e instituições. Em 2024, a campanha arrecadou mais de 189 mil peças, beneficiando mais de 300 entidades filantrópicas. A meta para 2025 é ampliar ainda mais esse impacto e alcançar um número maior de famílias atendidas em todas as regiões do Estado.

