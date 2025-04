TJMS e TCE fortalecem o combate ao assédio e à discriminação

Divulgação TJMS

Na quarta-feira (2), a Comissão de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação do TJMS (CPEAD) se reuniu com o Comitê Prevad, do Tribunal de Contas de MS (TCE-MS), para trocar experiências e fortalecer ações de combate ao assédio e à discriminação.

O encontro ocorreu na sede do TCE-MS e contou com a presença da juíza Liliana de Oliveira Monteiro, presidente da CPEAD-TJMS, do corregedor-geral do TCE, conselheiro Márcio Monteiro, e da secretária-executiva da Corregedoria, Márcia Serra.

Durante a reunião, o TCE apresentou suas iniciativas, incluindo um plano de comunicação voltado à prevenção e promoção de um ambiente institucional seguro. A parceria entre as instituições foi destacada como essencial para ampliar o alcance das políticas de prevenção.

A juíza Liliana ressaltou que a troca de experiências visa fortalecer os programas dos dois tribunais. “Queremos somar esforços para melhorar continuamente o ambiente de trabalho e garantir o compromisso da alta administração com essas políticas”, afirmou.

Ambos os comitês reafirmaram o compromisso com a promoção de um ambiente saudável, livre de assédio e discriminação.