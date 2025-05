TJMS entrega 16ª escola reformada em MS

Divulgação

Na manhã desta segunda-feira (12), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) entregou a reforma da Escola Estadual Professora Delmira Ramos dos Santos, no bairro Cophavilla II, em Campo Grande.

A unidade é a 16ª beneficiada pelo programa “Revitalizando a Educação com Liberdade”, iniciativa que alia ressocialização e investimento na educação pública.

Idealizado pelo juiz Albino Coimbra Neto, titular da 2ª Vara de Execução Penal da Capital, o programa utiliza recursos provenientes do desconto de 10% nos salários de presos que trabalham em Campo Grande. Além de financiar as obras, a ação emprega diretamente 25 reeducandos do regime semiaberto, que atuam na execução das reformas estruturais, elétricas, hidráulicas e de pintura.

Durante a entrega, o presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, agradeceu aos parceiros e ressaltou a importância da iniciativa. Aos estudantes, destacou que a nova estrutura oferece melhores condições para o aprendizado. Já aos detentos que participaram da obra, reconheceu o esforço e valorizou a qualificação profissional que receberam por meio de cursos do Senai. “Mesmo no anonimato, ajudaram a dar vida a essa escola e estão sendo preparados para um novo recomeço”, afirmou.

O juiz Albino Coimbra destacou que, com a economia gerada pela dispensa de licitação e uso racional dos recursos, o programa já poupou mais de R$ 12 milhões aos cofres públicos desde sua criação. “Esse é um projeto coletivo, mantido com o esforço conjunto de diversas instituições e do comprometimento dos presos. Ao participar de ações com impacto social, muitos reeducandos repensam seu papel na sociedade”, afirmou.

A diretora da escola, Gigliola Vicente, lembrou que a unidade foi a primeira a ser reformada pelo programa há 11 anos. Agora, além da revitalização completa dos 2.227 m² de área construída, a escola ganhou a Hortinha da Esperança, fruto de uma nova parceria com o Senar/MS. A área conta com canteiros, estufa, sistema de irrigação automatizado e será usada como espaço pedagógico e de alimentação saudável para os alunos.

O vice-governador José Carlos Barbosa, que participou do evento, elogiou a qualidade da obra e destacou que “não se trata apenas de uma reforma, mas da reconstrução de uma escola”. Ele também citou a horta como símbolo de esperança plantada para o futuro de alunos e reeducandos.

O investimento total foi de R$ 650 mil, com recursos provenientes dos salários dos presos e apoio do Governo do Estado. Entre as melhorias, também foram atendidas demandas adicionais solicitadas pela escola durante a execução da obra.

A solenidade contou com a presença de diversas autoridades, como o corregedor-geral de Justiça, desembargador Ruy Celso Barbosa Florence, o supervisor do GMF, desembargador Fernando Paes de Campos, além de representantes da Agepen, Senar/MS e do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira.

