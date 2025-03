Divulgação TJMS

Em um evento emocionante no auditório da APAE de Amambai, crianças, lideranças indígenas e autoridades locais celebraram o lançamento da versão adaptada do livro Estrelas na Cabana, iniciativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) para combater a violência infantil e garantir que a informação chegue às crianças em sua língua materna, o Guarani Kaiowá.

A juíza auxiliar da Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ), Katy Braun do Prado, destacou que a obra, já utilizada em diversas cidades do estado, agora respeita a cultura indígena, tornando a mensagem mais acessível. O juiz Diogo de Freitas reforçou a importância da prevenção da violência infantil nas aldeias.

Os números reforçam a urgência da ação: apenas em 2024, o estado registrou 1.862 denúncias de violência contra crianças e adolescentes, sendo 918 envolvendo menores de idade. Em Amambai, onde vivem cerca de 8 mil indígenas, três mil são crianças, muitas delas expostas a riscos diários.

A iniciativa também foi elogiada por lideranças indígenas e profissionais da educação. O cacique Flaviano Franco ressaltou que a valorização da língua materna fortalece a identidade cultural e ajuda na proteção infantil. Para a professora Aparecida Benites, o livro será usado de forma multidisciplinar, auxiliando na conscientização dentro e fora da sala de aula.

A distribuição do material nas escolas municipais marca um passo importante na luta contra a violência infantil e na promoção da cultura indígena. Com o apoio das lideranças locais, espera-se que o projeto sirva de modelo para outras comunidades do estado.