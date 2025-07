TJMS lança curso para quem pretende adotar uma criança

Reprodução/TJMS

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), promoverá o curso “Preparação à Adoção – Nasce uma Família”. A formação, em modalidade EaD, pretende habilitar os pretendentes a adoção para o exercício de uma paternidade ou maternidade responsável.

Com quatro turmas possuindo 40 vagas em cada uma, o curso é destinado a qualquer pessoa que more em Mato Grosso do Sul e seja candidata à adoção. As inscrições podem ser realizadas no período do dia 21 a 30 de julho: Faça sua inscrição aqui!