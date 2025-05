TJMS promove 2ª Caminhada "Todos Por Elas" em Campo Grande

Bruno Rezende/Secom

No próximo dia 31 de maio, às 15h, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, realiza a 2ª edição da Caminhada "Todos Por Elas".

O evento faz parte da segunda fase da campanha permanente de combate à violência contra a mulher e ao feminicídio.

A caminhada acontecerá na Concha Acústica Helena Meirelles, localizada no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, com um trajeto aproximado de 1 km. A participação é gratuita e as inscrições estão disponíveis no site oficial da campanha.

Idealizada em conjunto pelo TJMS, Assembleia Legislativa e Governo do Estado, a campanha "Todos Por Elas" tem como principal objetivo fortalecer a rede de proteção às mulheres, promovendo conscientização, segurança, dignidade e igualdade por meio de ações práticas.

Além da caminhada, a campanha contará com ações sociais em diferentes bairros de Campo Grande. No mês de julho, por exemplo, será realizada uma mobilização especial nas Moreninhas, oferecendo serviços essenciais e apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade.

"Queremos reunir os parceiros, mobilizar a sociedade e divulgar iniciativas em favor das mulheres, com um olhar sensível e humanizado. Nosso objetivo é ajudar essas mulheres a romperem o ciclo de violência, para que não se tornem apenas mais um número nas estatísticas", destacou a desembargadora Jaceguara Dantas da Silva, coordenadora da campanha e responsável pela Coordenadoria Estadual da Mulher do TJMS.

Durante o evento, os participantes contarão com uma estrutura de apoio com segurança, atendimento médico e distribuição de água. Por motivos de segurança e organização, não será permitida a entrada de pets, bicicletas ou veículos no percurso, e recomenda-se que cada participante leve sua própria garrafa de água.

A campanha "Todos Por Elas" também acontecerá simultaneamente em cinco grandes cidades do interior do Estado, com atividades culturais, educativas e de mobilização, envolvendo mulheres, homens e crianças.

Participe e ajude a fortalecer esse movimento em defesa da vida e dos direitos das mulheres!

