Toda a simplicidade de um ser

Denilce sempre foi um porto seguro, sendo um exemplo raro de ser humano / Arquivo Pessoal

Denilce D'ávila Portes

Eu a conheci em Corumbá-MS, no dia 16 de maio de 1984.

Uma garota de 19 anos, de uma vida simples com um sonho confessado: esperava pelo dia que certamente seria encontrada por um belo príncipe que viria cavalgando com o cabelo ao vento, o qual se tornaria seu companheiro para o resto da vida

Bem, enquanto esse príncipe não aparecia, eu a fui conhecendo e descobrindo um ser humano extraordinário, que tinha um coração gigante, onde só cabia bondade, generosidade, espírito puro, vontade de ajudar sempre, enfim, um anjo de ternura.

Consegui roubá-la da família, e começamos a, juntos, construir vida na capital em 1985. Lá nos casamos e tivemos nossos filhos Denilson e Rafael. Estes foram por nós criados, muito mais por ela, devido às minhas ausências parciais para trabalho. Assim, herdaram da mãe um legado inestimável de caráter, empatia, honestidade, porém com muita ternura e outras características dos bons seres humanos que se tornaram.

Inicialmente, ela teve certa dificuldade para tocar as rotinas do dia a dia, pois ainda não tinha muita habilidade na cozinha. Aos poucos, foi praticando e se interessando por aquele trabalho que sentia cansativo e desgastante, mas que foi se tornando prazeroso. Tanto foi assim que a logo começou a se interessar e buscar mais conhecimentos, seja praticando na rotina do lar, seja buscando em antigas anotações de receitas da família, como também buscando cursos, etc.

Mas não era só pela cozinha que se interessava, se desenvolveu bastante no artesanato, e essa atividade lhe serviu de ferramenta importante para realizar uma de suas missões de vida, qual seja: prestar serviços sociais voluntários junto a creches, orfanatos e outros abrigos para crianças desamparadas, ministrando cursos.

Em razão da minha profissão exigir constantes mudanças de domicílio, ela pode dar essa contribuição nas diversas cidades onde residimos: Campo Grande, Caarapó, Maracajú, Paranaíba e Aquidauana.

Nessas cidades, tivemos a oportunidade de servir as comunidades por meio dos Rotary Clubs locais. Em Maracajú, Paranaíba e Aquidauana, ela presidiu a Casa da Amizade, entidade ligada ao Rotary, tendo realizado gestões primorosas, com grande folha de serviços comunitários, voluntários, sempre voltados às populações mais vulneráveis.

Em Aquidauana e Anastácio, por exemplo, participou, na liderança, de quatro Campanhas do Agasalho, Campanha para troca dos colchões blindados para uso dos acolhidos no Asilo São Francisco, diversos trabalhos sociais junto à Some, enfim, inúmeras missões de caráter voluntário e voltadas para os mais necessitados. Durante sua gestão em Paranaíba, foi dado andamento à construção de uma creche-escola que veio a abrigar mais de 400 crianças.

Paralelamente, manteve sempre acesa a chama da evolução e aprimoramento nos conhecimentos culinários, tendo participado de uma jornada gourmet em Curitiba-PR, como premiada que foi em concurso culinário local. Prosseguindo nos estudos, formou-se Cheff em confeitaria pelo Instituto de Gastronomia IGA, em Campo Grande-MS, onde adquiriu grande expertise para confeccionar doces, bolos e outras delícias.

Como culinarista, se tornou instrutora do SENAC e ministrou diversos cursos para auxiliar de cozinha, pizzaiolo e outros para turmas particulares e também para turmas do Exército, inclusive para tropas designadas para atuar no Haiti. Ministrou também vários cursos para crianças. Estas eram sua maior paixão. Era incrível observar o capricho, o carinho e a sua particular capacidade de conquistar os pequenos para os ensinamentos culinários. Muita ternura

O auge da sua atividade como culinarista provavelmente tenha sido quando foi designada, junto com o Cheff Marcílio de Campo Grande, este também de reconhecido prestígio, para juntos prepararem o café da manhã a ser servido ao Presidente da República.

Quando esteve em nossa cidade. Soube realizar com grande desenvoltura e competência essa missão que é reservada para poucos.

Denilce sempre foi um porto seguro para nossas famílias, sendo um exemplo raro de ser humano completo que, de forma discreta e despretensiosa, a todos ajudava com aconselhamentos, orientação ou qualquer outra atitude, sempre visando o bem-estar de todos. Ela tomava todas as iniciativas para a comemoração de datas importantes, não medindo esforços para organizar, buscar presentes e todos os insumos necessários, sem se importar com o trabalho.

Nossos filhos nos deram dois netos, Nícolas e Gustavo. Estes eram os maiores "xodós" dela. Com isso, ela se fez a maior avó do mundo. Cercava essas crianças de carinho, orientava-as para a vida, proporcionou-lhes os primeiros conhecimentos culinários. Não raras vezes a encontrávamos lado a lado com os netos, preparando os pratos, bolos ou doces de suas preferências, num clima de muita ternura, amor e carinho.

Já nos últimos dias da sua jornada, com muitas dificuldades e limitações, se esforçava ao máximo para nos transmitir mensagens de otimismo, recomendando a todos que sigam em frente, mesmo na sua eventual falta. Numa demonstração de enorme empatia, preocupava-se com todos à sua volta, quando era ela que vivia grande fragilidade.

Como marido, posso testemunhar que tive o privilégio de passar quarenta anos ao lado de um ser humano extraordinário. Foram quarenta anos de plena harmonia, aprendizado, paixão, companheirismo e, acima de tudo, de muito amor. Sinto-me em dívida com Deus por me emprestar por tanto tempo um verdadeiro anjo que me fez uma pessoa muito melhor, plenamente realizada e muito feliz.

Durante todo seu tratamento de saúde, que se estendeu por cinco longos anos, com muitas dificuldades e sacrifícios, e até no fim de tudo, quando não havia mais nada a fazer, manteve sempre total serenidade, nunca se desesperou ou demonstrou nenhum desequilíbrio. Chegou ao fim, nos dando uma grande e significativa lição de dignidade.

Denilce D'ávila Portes, nascida em 02 de abril de 1965, deixando saudades a partir de 15 de agosto de 2025.

Que Deus lhe dê o merecido lugar no paraíso.

Ramão Portes.