Todos unidos por André Luiz: uma batalha pela vida

Arquivo pessoal

Em tempos difíceis, a união e a solidariedade se tornam pilares essenciais para enfrentar os desafios que a vida nos impõe. E é exatamente isso que amigos, familiares e colegas de André Luiz Morisson Fernandez estão fazendo: unindo forças para apoiar alguém que sempre foi símbolo de alegria, acolhimento e positividade.

No final de julho, a vida de André tomou um rumo inesperado. Após enfrentar dores abdominais persistentes, ele foi submetido a uma cirurgia de apendicite. Durante o procedimento, os médicos descobriram algo mais grave: um tumor maligno no intestino grosso, que foi prontamente removido. Infelizmente, os exames revelaram também a presença de células doentes na coluna, indicando uma metástase. Um diagnóstico que abalou, mas não quebrou o espírito resiliente de André.

Diante dessa luta, André não hesitou em continuar trabalhando, mas a doença impôs limitações.

Devido ao tratamento e à queda na imunidade, ele precisou abandonar temporariamente sua função como árbitro de handebol, atividade que complementava sua renda. Ainda assim, a força e o apoio de seus colegas de trabalho têm sido fundamentais nesse período.

Agora, André enfrenta uma rotina intensa de sessões de quimioterapia, acompanhadas de uma alimentação especial e medicamentos necessários para lidar com as dores e os efeitos colaterais. O caminho é árduo, mas ele segue com fé e esperança.

É nesse momento que a solidariedade se faz ainda mais necessária. Amigos, conhecidos e até mesmo aqueles que não conhecem André pessoalmente, estão convidados a participar dessa corrente do bem. Cada contribuição é um passo a mais na direção da cura, um gesto de amor e empatia que pode fazer toda a diferença.

Para doações:

PIX: CPF 781.977.671-49 (Nubank)