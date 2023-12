Trabalho de presos dá vida a Centro de Referência de Esporte e Cultura

Divulgação

Chegando a sua 15ª reforma, o programa do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul “Revitalizando a Educação com Liberdade” é o responsável pela obra do futuro Centro de Referência de Esporte e Cultura Escolar, que será ativado na antiga Escola Estadual Riachuelo, na rua Onze de Outubro, 220, no bairro Cabreúva, em Campo Grande. Os trabalhos começaram no dia 4 de dezembro e se estenderão até março de 2024.

O grupo de 25 reeducandos do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira tem a missão de revitalizar os dois andares do prédio, pátio, estacionamento, muros e quadra poliesportiva que irão receber alunos de toda a rede estadual de ensino para a prática de esportes de alta performance, inclusive para futuros atletas paraolímpicos. As salas de aulas serão ocupadas por oficinas e cursos na área de cultura.

Na manhã desta segunda-feira (11), o juiz Albino Coimbra Neto, da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande e idealizador da proposta, visitou a obra juntamente com o Secretário de Estado de Educação, Hélio Queiroz Daher, e o Secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Ferreira Miranda.

Sobre a longevidade do programa que usa mão de obra e dinheiro prisional para revitalizar instituições de ensino, o juiz Albino Coimbra Neto aponta que o êxito da iniciativa deve-se ao apoio forte dos parceiros. “Estamos no início de mais uma reforma, com o Secretário de Educação, presenciando o ganho evidente, rápido e barato de reformar uma escola que será referência, pelo programa que já é referência. É sensacional essa outra roupagem nessa escola”.

O magistrado aproveitou a visita para conversar com o grupo de reeducandos que está executando a reforma, destacando seu papel na importante missão de estruturar um local que abrigará pessoas com deficiência em busca de inclusão e mudança de vida por meio do esporte. “Os detentos que aqui trabalharam, ao verem futuros medalhistas do centro de referência, poderão saber que contribuíram, de alguma forma, para aquelas conquistas”, destacou o juiz.

De acordo com o secretário Hélio Daher, o local será a sede administrativa e centro de treinamento do Programa MS Desporto Escolar (PRODESC) que promove o treinamento desportivo de alta performance nas mais variadas modalidades de esporte, preparando futuros atletas olímpicos e paraolímpicos. Além disso, diversas ações culturais também são desenvolvidas pelo programa.

Para abrigar o futuro centro, a reforma irá revitalizar todos os espaços internos e externos. A parte elétrica ganha destaque nesta obra, pois uma das salas pegou fogo em razão das condições precárias da fiação. O estacionamento ganhará cobertura, assim como a entrada ao público. A quadra de esportes passará por uma revitalização completa. Paredes e muros ganharão pintura nova, assim como janelas, muros e grades.

A visita contou também com a presença do diretor do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira, Adiel Rodrigues Barbosa, e do presidente do Conselho da Comunidade, Nereu Rios, parceiros da ação.

Saiba mais - Além da mão de obra prisional, o “Revitalizando a Educação com Liberdade” utiliza o dinheiro dos presos para custear a reforma. A previsão do orçamento desta 15ª reforma é de R$ 680 mil, dinheiro proveniente do valor arrecadado com o desconto de 10% do salário dos presos que trabalham, via convênio em Campo Grande.

O governo estadual custeia o salário de cada um dos 25 reeducandos que trabalham no projeto e oferece o transporte deles do presídio até a instituição de ensino. O gerenciamento dos pagamentos é feito pelo Conselho da Comunidade de Campo Grande e a execução da obra está a cargo do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira.