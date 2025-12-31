Tradições e superstições de Ano Novo

Cores, comidas e rituais simbolizam esperança para o novo ano
A chegada do Ano Novo é marcada por uma série de tradições e superstições que atravessam gerações e continuam presentes na celebração dos brasileiros. Mais do que costumes, esses rituais representam a esperança por um ano melhor, repleto de saúde, amor e prosperidade.
Entre as práticas mais populares está o uso de roupas brancas, símbolo de paz e renovação. Outras cores também ganham destaque, como o amarelo, associado ao dinheiro, e o vermelho, ligado ao amor e à paixão. A escolha da cor costuma refletir os desejos pessoais para o novo ciclo que se inicia.
As comidas típicas também têm forte significado. A lentilha, por exemplo, é consumida para atrair prosperidade, enquanto as uvas representam sorte e abundância. Já o hábito de pular sete ondas, especialmente nas regiões litorâneas, é visto como um pedido de proteção e boas energias para o ano que começa.
Mesmo sem comprovação científica, essas tradições seguem firmes, fortalecendo laços culturais e proporcionando um momento de reflexão e positividade. Para muitos, manter esses costumes é uma forma de começar o ano com fé, otimismo e boas expectativas para o futuro.
