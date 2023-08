Turistas estrangeiros prestigiam belezas naturais e atividades culturais no Festival de Bonito 2023

Localizado na região da Serra da Bodoquena, Bonito é um dos lugares turísticos mais procurados de Mato Grosso do Sul e já conquistou por diversas vezes o prêmio de melhor destino de Ecoturismo do Brasil, pela Revista Viagem & Turismo (Editora Abril).

Com um cenário deslumbrante, o município conta com atrações como flutuação em aquários naturais, cachoeiras, trilhas, grutas, balneários, passeio de bote, passeio a cavalo, boia cross, arvorismo, cicloturismo, rapel e mergulho com cilindro, entre outras.

Bonito também foi reconhecido internacionalmente pelo World Responsible Tourism Awards devido sua preocupação com o meio ambiente e sua organização, que são exemplos de como conciliar de forma sustentável a prática do turismo com os recursos naturais existentes.

Como se não bastasse, durante o Festival de Inverno, além das belezas naturais, outros atrativos são as apresentações e performances artísticas de todos os gêneros que tomam conta da cidade. Tem circo, teatro, dança, cinema, contação de histórias, shows musicais, oficinas, grafite e culinária.

Por isso mesmo, a cidade recebe viajantes de todos os lugares do Brasil e do mundo. Hyerimi e Inchul Bae vieram da Coreia do Sul para aproveitar tudo isso. “Em primeiro lugar, eu gosto do lago. O lago mais lindo em Bonito. Eu adoro nadar. Então, já fui a muitos lagos e cachoeiras, mas acho que aqui é um dos melhores lugares”, conta Hyerimi. “Comemos pacu na brasa e jacaré. Muito bom!”, acrescenta Inchul Bae.

Ela diz ter visto muitos shows no Festival de Inverno de Bonito e ter apreciado a comida. Ele afirma que pegaram um voo de São Paulo a Bonito e em menos de duas horas estavam no município turístico.

