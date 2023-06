UFMS recolhe 170 quilos em lixo eletrônico

A Semana de Arrecadação de Lixo Eletrônico, que foi realizada na Cidade Universitária entre os dias 5 e 7 deste mês, recebeu mais de 170 kg de equipamentos para descarte. A ação integrao projeto de extensão da Faculdade de Computação, coordenado pela professora Luciana Montrera Cheung, e contou com a participação de oito graduandos que se alternavam no recebimento dos descartes.

Segundo a professora, a população entregou os equipamentos para que tivessem um correto destino, e muitos eram reaproveitados. “Nós não pesamos o que recebemos, apenas o que entregamos à empresa de reciclagem que faz a coleta no final da semana. Neste ano, foram 176 kg de resíduos que a empresa parceira levou, no ano passado, foram 180 kg. Mas o peso que recebemos é muito maior, porque todos os visitantes da feira podem levar, então chega micro-ondas, televisão e as pessoas levam, ou porque estão funcionando ou porque elas têm condições de arrumar”.

A iniciativa foi realizada no mês do meio ambiente, e a lista dos objetos recebidos é extensa, como teclados, mouse, impressoras, televisores, notebooks, celulares, equipamentos de fax e até aspiradores de pó. Tudo o que não possuía mais utilização foi coletado por uma empresa parceira da UFMS, que deu o destino correto para os resíduos.

“O impacto é o despertar da comunidade para a questão do lixo eletrônico, sobretudo para a reutilização. Nem tudo o que você deixou de usar já um lixo, então outras pessoas podem se beneficiar desse seu equipamento que não é útil para você. Queremos trazer essa questão do destino correto, mas também dessa cultura de compartilhar e de encaminhar os seus itens para outras pessoas que podem ainda fazer a utilização do mesmo”, reforça a professora

O estudante do Curso de Engenharia da Computação, Fernando Peixoto Martins, que participou pela primeira vez do projeto de extensão, afirma que a arrecadação acaba influenciando a comunidade a reutilizar os eletrônicos e eletrodomésticos ao invés de descartá-los de maneira indevida no meio ambiente. “A entrega de itens e recolhimento era liberada para todos, mas nós da equipe nos dividimos em turnos para ajudar a carregar itens pesados, responder dúvidas de quem precisasse, organizando os produtos que chegavam para facilitar a visualização de todos os eletrônicos”.

Os produtos mais recebidos neste ano, de acordo com os envolvidos, foram smartphones, celulares, telefones fixos, impressoras e pilhas. Os produtos que possuem componentes químicos e/ou tóxicos foram encaminhados para o EcoPonto. Campo Grande possui 51 pontos espalhados pela cidade que recebem pilhas e outros eletrônicos, e a população pode realizar o descarte de maneira voluntária e gratuita, sem agredir a natureza.