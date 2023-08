Agosto Lilás é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, instituída por meio da Lei Estadual nº 4.969/2016, com objetivo de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher, divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os mecanismos de denúncia existentes.

A campanha que nasceu em Mato Grosso do Sul, no ano passado por meio da Lei 14.448/22, tornou-se o mês de proteção à mulher, a fim de conscientizar a população pelo fim da violência contra a mulher, a nível nacional.

Representando o governador Eduardo Riedel, a primeira-dama do Estado de Mato Grosso do Sul, Mônica Riedel, encerrou os pronunciamentos da mesa sublinhando que o papel no enfrentamento é um dever de todos.

“Nós temos na educação uma ferramenta, as pessoas que têm cargos de liderança podem fazer a diferença denunciando ou expondo situações difíceis. No teatro apresentado aqui, acho que todo mundo conseguiu identificar coisas que nós passamos ou que pessoas conhecidas passaram, e tudo isso é importante, para termos este olhar e construirmos juntos o enfrentamento à violência contra a mulher”.

"A cumplicidade é quando você percebe uma violência e vira as costas ou acha que aquilo é normal, e isso vale para todo mundo, não é só para polícia, para o Estado. O enfrentamento não é apenas uma questão da segurança, das secretarias, dos órgãos seja judiciário, legislativo ou executivo. Ignorar faz de você cúmplice quando nós, como pessoa física, cidadãos, olhamos para o que está acontecendo de errado e de alguma forma normatizamos".

A fala da secretária-adjunta de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Viviane Luiza explica o slogan da campanha do Agosto Lilás deste ano, "Violência contra a mulher: ignorar faz de você cúmplice desse crime", que foi pensado para chamar a atenção, e dar a mensagem de que o enfrentamento à violência é um dever de todos.

Durante todo o mês de agosto, ações de conscientização, lançamento de programas e debates vão trazer à tona a reflexão, além de comemorar os 17 anos da Lei Maria da Penha. A abertura da programação do Agosto Lilás, realizada nesta terça-feira (1), trouxe à Acadepol, no Parque dos Poderes, gestoras municipais de todo o Estado com o objetivo de fortalecer a troca de experiências, além de reunir autoridades, representantes de movimentos e sociedade civil.