Zé da Sucam falece nos dias de Natal Em Anastácio

José Ramos Pereira, o Zé da Sucam, deixa amigos e familiares pao falecer nos dias de Natal

Em procissão pelo luto, amigos e familiares seguiram o cortejo até o cemitério de Anastácio

Familiares e amigos de José Ramos Pereira, passaram os dias natalinos envolvidos numa dor, muito particular. Eles se uniram para prestar suas últimas homenagens a este homem que, por sua personalidade carismática e bondosa, seja como marido, pai e amigo, era conhecido como Zé da Sucam.

Zé da Sucam deixou a todos com essa imensa saudade exatamente no domingo, dia 24 de dezembro. Nesse dia, como última homenagens, todos que participaram do velório de seu José Ramos Pereira, seguiram num cortejo pelo luto, desde a capela da Pax, na cidade de Anastácio até o bairro Pulador, no cemitério

Ladislau Gomes de Brito, onde ele foi sepultado.

O percurso, realizado por todos que desejavam prestar seu último adeus para Zé da Sucam, expressou um gesto de pesar, saudade, despedida e solidariedade.

Os familiares, em especial dona Severina e seus filhos e filhas, queainda sentem no peito a dor da perda e a tristeza da saudade, se uniram para agradecer a todos pela solidariedade e carinho demonstrado com José Ramos Pereira, como também a todos os seus familiares, num momento de profunda tristeza e pesar. “O Senhor é meu Pastor e nada me faltará” Salmos 23: 1-6.