Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.

Descrição dos produtos R$ Unitário HORTIFRUTIGRANJEIRO Banana nanica kg R$ 2,79 Tomate kg R$ 3,59 Cebola kg R$ 1,69 Abacaxi hawai und R$ 4,59 Abacaxi perola und R$ 4,59 Maça nacional kg R$ 4,69 Batata doce kg R$ 1,39 Batata lavada R$ 1,99 Melao amarelo kg R$ 3,59 Mamao formosa kg R$ 2,59 Pimentao verde kg R$ 4,99 Beterraba kg R$ 2,39 Repolho verde kg R$ 2,49 Brocolis und R$ 5,90 Cenoura kg R$ 2,79 Macinho und exceto loja 04 R$ 0,99 Ovos camva branco duzia R$ 4,45 MERCEARIA Leite po ninho 800g sache R$ 22,90 Leite elegê 1lt R$ 2,99 Leite italac edge 1lt R$ 2,99 Arroz coradini 5kg loja 03 R$ 11,90 Arroz brilhante 5kg R$ 12,49 Feijao vo cidi 1kg R$ 3,79 Refresco po frisco 25g R$ 0,69 Acucar estrela 2kg R$ 5,79 Bombom lacta variedades 302g R$ 8,99 Sal cinco estrela 1kg R$ 0,85 Oleo soja concordia 900ml R$ 3,49 Lasanha petybom 200g R$ 2,99 Molho tom.fugini sc 340g R$ 1,19 Ext.tomate fuguni sc 340g R$ 1,69 Azeite oliva lisboa 500ml ex.v R$ 9,59 Suco uva gran legado 1,5lt R$ 12,49 Agua coco sococo 1lt exceto lj2 R$ 6,99 Azeitona donana sache 170g R$ 2,69 Milho verde fugini 200g sc R$ 1,69 Biscoito passatempo 140g/130g R$ 1,89 Batata palha fugini 120g R$ 2,99 Leite cond.italac 395g tp R$ 3,29 Café real 250g R$ 4,99 Café real 500g R$ 9,98 Erva mate fronteira suave. 500g R$ 2,89 Erva mate fronteira trad. 500g R$ 2,99 LIMPEZA Papel hig.personal vip lv12pg11 R$ 12,69 Papel hig.folhalev lv12pg11 R$ 12,49 Sabao barra ype c/5 R$ 5,79 Esp.aço assolan c/8 R$ 1,29 Deterg.po omo lv1kg pg800g R$ 6,99 Sab.francis luxo 90g R$ 1,49 Racao caes biriba 10,kg R$ 23,90 Amac.ype 2lts R$ 5,85 DIVERSOS Requeijao cr.elege 200g R$ 3,69 Refrigerante funada 2lts R$ 3,29 Salsicha hot dog perdigão kg loja 03 R$ 5,99 CARNE Coxão duro kg R$ 19,49 Contra filé kg R$ 21,80 Capa de coxão mole kg R$ 18,99 Capa de contra filé kg R$ 16,80 Acem kg R$ 17,99 Miolo da paleta kg R$ 17,99 Ponta de agulha kg R$ 15,99 Ponta de paleta kg R$ 15,99 Musculo kg R$ 15,20 Fraldinha kg R$ 12,99 Ponta de peito bovino kg R$ 16,40 Costela ripa kg R$ 10,90 Costela minguinha kg R$ 10,80 Coxa e sobrecoxa copacol kg R$ 6,49 Lingüiça perdigão suína kg 833cod R$ 11,90 Petisco frango copacol 1kg R$ 9,80 Ling.frango copacol 1kg R$ 11,40

*Somente enquanto durar o estoque!



Toda quarta-feira é Dia D. O dia da semana que valoriza sua grana...

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