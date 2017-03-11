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Atenção: Sábado do Churrasco na Rede Princesa

Venha aproveitar nossas ofertas!

Rhobson ADM

Publicado em 11/03/2017 às 00:00

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Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado.

Descrição

 R$ unitario

Coxão duro kg

 R$  19,60

Capa de coxão mole kg

 R$  19,49

Patinho kg

 R$  20,99

Fraldinha kg

 R$  12,99

Acem kg

 R$  17,99

Miolo da paleta kg

 R$  17,99

Ponta de agulha kg

 R$  15,99

Ponta de paleta kg

 R$  15,99

Costela ripa kg

 R$  10,70

Costela minguinha kg

 R$  10,60

Ponta de peito bovino kg

 R$  16,49

Ponta de costela kg

 R$  19,80

Capa de filé friboi kg

 R$  16,80

Coxa sobrecoxa copacol kg

 R$   6,80

Petisco frango copacol 1kg

 R$   9,80

Ling.suina perdigão kg  cd833

 R$  11,90

Cerv.skol lata 350ml  loja03

 R$   1,99

CERV.ANTARCT.SUBZERO 269ml LJ01/02/04

 R$   1,69

Refrig.funada 2lts

 R$   3,29

 

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