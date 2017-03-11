Atenção: Sábado do Churrasco na Rede Princesa

Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado.

Descrição R$ unitario Coxão duro kg R$ 19,60 Capa de coxão mole kg R$ 19,49 Patinho kg R$ 20,99 Fraldinha kg R$ 12,99 Acem kg R$ 17,99 Miolo da paleta kg R$ 17,99 Ponta de agulha kg R$ 15,99 Ponta de paleta kg R$ 15,99 Costela ripa kg R$ 10,70 Costela minguinha kg R$ 10,60 Ponta de peito bovino kg R$ 16,49 Ponta de costela kg R$ 19,80 Capa de filé friboi kg R$ 16,80 Coxa sobrecoxa copacol kg R$ 6,80 Petisco frango copacol 1kg R$ 9,80 Ling.suina perdigão kg cd833 R$ 11,90 Cerv.skol lata 350ml loja03 R$ 1,99 CERV.ANTARCT.SUBZERO 269ml LJ01/02/04 R$ 1,69 Refrig.funada 2lts R$ 3,29

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