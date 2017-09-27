Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Supermercados Princesa
Confira nossa oferta nessa Quarta D
Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.
|DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
|R$ Unitário
|BANANA NANICA KG
|R$ 1,69
|BANANA NANICA KG LJ 04
|R$ 1,99
|TOMATE KG
|R$ 2,59
|CEBOLA KG
|R$ 1,79
|ABACAXI HAWAI UND
|R$ 3,39
|MAÇA NACIONAL KG
|R$ 3,49
|BATATA DOCE KG
|R$ 1,79
|BATATA LAVADA
|R$ 1,49
|MELAO AMARELO KG
|R$ 3,49
|MAMAO FORMOSA KG
|R$ 3,99
|BETERRABA KG
|R$ 2,24
|REPOLHO VERDE KG
|R$ 1,98
|BROCOLIS UND
|R$ 3,99
|ABOBORA CABOTIAN KG
|R$ 1,49
|LARANJA KG EXCETO LOJA 04
|R$ 0,99
|ALFACE HIDROLIFE UND
|R$ 1,99
|ALFACE UND somente loj02/03
|R$ 1,49
|COUVE UND somente lj03/02
|R$ 1,49
|CENOURA KG
|R$ 2,19
|MACINHO UND EXCETO LOJA 04
|R$ 0,99
|OVOS CAMVA BRANCO DUZIA
|R$ 3,89
|LEITE ELEGE 1LT
|R$ 2,79
|LEITE ITALAC 1LT
|R$ 2,69
|FEIJAO BEM TI VI 1KG
|R$ 2,75
|FEIJAO VO CIDI 1KG PCT
|R$ 2,85
|ARROZ TIO LAUTERIO 5KG TP 1
|R$ 9,90
|AÇUCAR CRISTALCUCAR 2KG
|R$ 3,99
|AÇUCAR ESTRELA 2KG
|R$ 3,99
|OLEO SOJA CONCORDIA 900ML
|R$ 2,99
|LASANHA PETYBOM 200G
|R$ 2,39
|FARINHA TRIGO PRIMOR 1KG
|R$ 1,89
|CR.LEITE ITALAC 200G TP
|R$ 2,10
|CR.LEITE TIROL 200G TP
|R$ 1,99
|BOMBOM GAROTO
|R$ 7,49
|LEITE PO NINHO 400G LATA
|R$ 11,90
|LEITE COND.ITALAC 395G TP
|R$ 3,25
|ACHOC.NESCAU 400G
|R$ 5,99
|MILHO VERDE FUGINI 200G SC
|R$ 1,15
|ERVILHA FUGINI 200G SC
|R$ 1,15
|MAIONESE HELLMANNS 550G
|R$ 6,29
|MAIONESE FUGINI 200G SC
|R$ 1,19
|SUCO UVA GRAN LEGADO 1,5LT
|R$ 11,99
|FAROFA PRONTA YOKI 500G
|R$ 4,69
|MOLHO TOM.FUGINI 340G
|R$ 1,19
|EXT.TOMATE FUGINI 340G SC
|R$ 1,45
|EXTRATO TOMATE ELEFANTE 340G
|R$ 3,39
|AZEITONA DONANA S/C 170G SACHE
|R$ 2,59
|REFRESCO FRISCO
|R$ 0,69
|MISTURA BOLO DALLAS 400G
|R$ 2,69
|BISCOITO DALLAS 400G
|R$ 2,89
|WAFER DALLAS 110G
|R$ 1,39
|BISCOITO MARILAN MAISENA 400G LJ03
|R$ 3,99
|MAC.DALLAS SEMOLA 500G EXCETO NINHO
|R$ 1,99
|BISCOITO PASSATEMPO 130G
|R$ 1,69
|CAFÉ AGRICULTOR 250G
|R$ 3,79
|CAFÉ AGRICULTOR 500G
|R$ 7,58
|CAFÉ REAL 250G
|R$ 4,99
|CAFÉ REAL 500G
|R$ 9,98
|ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G
|R$ 2,89
|ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G
|R$ 2,99
|PAPEL HIG.FOLHALEV PREMLV12PG11
|R$ 11,75
|PAPEL HIG.MILI DUAL 60MT F.D.C/6UN
|R$ 10,49
|PAPEL HIG.MILI DUAL 30MT F.D.L12P11
|R$ 10,79
|AGUA SANITARIA YPE 2LT
|R$ 4,49
|AGUA SANITARIA YPE 1LT
|R$ 2,29
|SABAO BARRA YPE C/5
|R$ 5,79
|DETERG.LIQ.YPE 500ML
|R$ 1,59
|DETERG.PO TIXAN YPE 1KG SC LJ01
|R$ 4,99
|DETERG.PO TIXAN YPE 1KG CX EXCETO LJ 01
|R$ 4,99
|SAB.DAVENE LA FLORE 180G
|R$ 2,59
|CR.DENTAL SORRISO L.C 70G
|R$ 1,39
|ESPONJA AÇO ASSOLAN 60G
|R$ 1,15
|ABSORVENTE SYM C/ABAS SECA E SUAVE C/8
|R$ 1,99
|SHAMPOO SEDA 325ML
|R$ 5,90
|SAB.REXONA 84G
|R$ 0,99
|SAB.NIVEA 90G LOJA 04
|R$ 1,19
|DETERG.PO OMO 1KG
|R$ 6,89
|PAPEL TOALHA FOLHALEV
|R$ 2,75
|DESINF.CLEAN PLUS 2LTS
|R$ 4,19
|RAÇÃO CAES BIRIBA 8KG
|R$ 24,90
|AMAC.YPE 2LTS
|R$ 5,85
|ACHOC.LIQ.SHOWKINHO 200ML
|R$ 0,69
|ACHOC.LIQ.PIRAKIDS 200ML
|R$ 0,79
|MUSSARELA SADIA FATIADA 200G LJ 03/02
|R$ 5,49
|LINGUICA CALABRESA PERDIGÃO KG
|R$ 12,49
|SALSICHA PERDIGÃO KG
|R$ 5,90
|MARG.CLAYBOM 500G
|R$ 2,89
|MORTADELA PERDIGÃO 400G MISTA
|R$ 2,49
|MORTADELA DEF PERDIGÃO OURO KG
|R$ 16,90
|MARGARINA QUALY 500G
|R$ 4,79
|REQ. CR.ELEGE 200G
|R$ 3,99
|REFRIGERANTE FUNADA 2LTS
|R$ 3,29
|COXÃO DURO KG
|R$ 17,99
|COXÃO MOLE KG
|R$ 20,99
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|R$ 18,99
|ACEM KG
|R$ 17,49
|FRALDINHA KG
|R$ 12,99
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 17,49
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 15,90
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 16,20
|MUSCULO KG
|R$ 14,30
|COSTELA RIPA KG
|R$ 9,90
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 9,80
|PONTA DE PEITO BOVINO KG
|R$ 16,80
|PETISCO DE FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 9,80
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|R$ 15,99
|COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG PCT
|R$ 8,90
|COXA E SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 5,99
|LINGUIÇA CARNE SUINA PERDIGÃO KG
|R$ 10,90
|LING.FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 11,20
Supermercados Princesa, uma loja sempre perto de você!
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS