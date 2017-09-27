Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS R$ Unitário BANANA NANICA KG R$ 1,69 BANANA NANICA KG LJ 04 R$ 1,99 TOMATE KG R$ 2,59 CEBOLA KG R$ 1,79 ABACAXI HAWAI UND R$ 3,39 MAÇA NACIONAL KG R$ 3,49 BATATA DOCE KG R$ 1,79 BATATA LAVADA R$ 1,49 MELAO AMARELO KG R$ 3,49 MAMAO FORMOSA KG R$ 3,99 BETERRABA KG R$ 2,24 REPOLHO VERDE KG R$ 1,98 BROCOLIS UND R$ 3,99 ABOBORA CABOTIAN KG R$ 1,49 LARANJA KG EXCETO LOJA 04 R$ 0,99 ALFACE HIDROLIFE UND R$ 1,99 ALFACE UND somente loj02/03 R$ 1,49 COUVE UND somente lj03/02 R$ 1,49 CENOURA KG R$ 2,19 MACINHO UND EXCETO LOJA 04 R$ 0,99 OVOS CAMVA BRANCO DUZIA R$ 3,89 LEITE ELEGE 1LT R$ 2,79 LEITE ITALAC 1LT R$ 2,69 FEIJAO BEM TI VI 1KG R$ 2,75 FEIJAO VO CIDI 1KG PCT R$ 2,85 ARROZ TIO LAUTERIO 5KG TP 1 R$ 9,90 AÇUCAR CRISTALCUCAR 2KG R$ 3,99 AÇUCAR ESTRELA 2KG R$ 3,99 OLEO SOJA CONCORDIA 900ML R$ 2,99 LASANHA PETYBOM 200G R$ 2,39 FARINHA TRIGO PRIMOR 1KG R$ 1,89 CR.LEITE ITALAC 200G TP R$ 2,10 CR.LEITE TIROL 200G TP R$ 1,99 BOMBOM GAROTO R$ 7,49 LEITE PO NINHO 400G LATA R$ 11,90 LEITE COND.ITALAC 395G TP R$ 3,25 ACHOC.NESCAU 400G R$ 5,99 MILHO VERDE FUGINI 200G SC R$ 1,15 ERVILHA FUGINI 200G SC R$ 1,15 MAIONESE HELLMANNS 550G R$ 6,29 MAIONESE FUGINI 200G SC R$ 1,19 SUCO UVA GRAN LEGADO 1,5LT R$ 11,99 FAROFA PRONTA YOKI 500G R$ 4,69 MOLHO TOM.FUGINI 340G R$ 1,19 EXT.TOMATE FUGINI 340G SC R$ 1,45 EXTRATO TOMATE ELEFANTE 340G R$ 3,39 AZEITONA DONANA S/C 170G SACHE R$ 2,59 REFRESCO FRISCO R$ 0,69 MISTURA BOLO DALLAS 400G R$ 2,69 BISCOITO DALLAS 400G R$ 2,89 WAFER DALLAS 110G R$ 1,39 BISCOITO MARILAN MAISENA 400G LJ03 R$ 3,99 MAC.DALLAS SEMOLA 500G EXCETO NINHO R$ 1,99 BISCOITO PASSATEMPO 130G R$ 1,69 CAFÉ AGRICULTOR 250G R$ 3,79 CAFÉ AGRICULTOR 500G R$ 7,58 CAFÉ REAL 250G R$ 4,99 CAFÉ REAL 500G R$ 9,98 ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G R$ 2,89 ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G R$ 2,99 PAPEL HIG.FOLHALEV PREMLV12PG11 R$ 11,75 PAPEL HIG.MILI DUAL 60MT F.D.C/6UN R$ 10,49 PAPEL HIG.MILI DUAL 30MT F.D.L12P11 R$ 10,79 AGUA SANITARIA YPE 2LT R$ 4,49 AGUA SANITARIA YPE 1LT R$ 2,29 SABAO BARRA YPE C/5 R$ 5,79 DETERG.LIQ.YPE 500ML R$ 1,59 DETERG.PO TIXAN YPE 1KG SC LJ01 R$ 4,99 DETERG.PO TIXAN YPE 1KG CX EXCETO LJ 01 R$ 4,99 SAB.DAVENE LA FLORE 180G R$ 2,59 CR.DENTAL SORRISO L.C 70G R$ 1,39 ESPONJA AÇO ASSOLAN 60G R$ 1,15 ABSORVENTE SYM C/ABAS SECA E SUAVE C/8 R$ 1,99 SHAMPOO SEDA 325ML R$ 5,90 SAB.REXONA 84G R$ 0,99 SAB.NIVEA 90G LOJA 04 R$ 1,19 DETERG.PO OMO 1KG R$ 6,89 PAPEL TOALHA FOLHALEV R$ 2,75 DESINF.CLEAN PLUS 2LTS R$ 4,19 RAÇÃO CAES BIRIBA 8KG R$ 24,90 AMAC.YPE 2LTS R$ 5,85 ACHOC.LIQ.SHOWKINHO 200ML R$ 0,69 ACHOC.LIQ.PIRAKIDS 200ML R$ 0,79 MUSSARELA SADIA FATIADA 200G LJ 03/02 R$ 5,49 LINGUICA CALABRESA PERDIGÃO KG R$ 12,49 SALSICHA PERDIGÃO KG R$ 5,90 MARG.CLAYBOM 500G R$ 2,89 MORTADELA PERDIGÃO 400G MISTA R$ 2,49 MORTADELA DEF PERDIGÃO OURO KG R$ 16,90 MARGARINA QUALY 500G R$ 4,79 REQ. CR.ELEGE 200G R$ 3,99 REFRIGERANTE FUNADA 2LTS R$ 3,29 COXÃO DURO KG R$ 17,99 COXÃO MOLE KG R$ 20,99 CAPA DE COXÃO MOLE KG R$ 18,99 ACEM KG R$ 17,49 FRALDINHA KG R$ 12,99 MIOLO DA PALETA KG R$ 17,49 PONTA DE AGULHA KG R$ 15,90 PONTA DE PALETA KG R$ 16,20 MUSCULO KG R$ 14,30 COSTELA RIPA KG R$ 9,90 COSTELA MINGUINHA KG R$ 9,80 PONTA DE PEITO BOVINO KG R$ 16,80 PETISCO DE FRANGO COPACOL 1KG R$ 9,80 CAPA DE FILÉ FRIBOI KG R$ 15,99 COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG PCT R$ 8,90 COXA E SOBRECOXA COPACOL KG R$ 5,99 LINGUIÇA CARNE SUINA PERDIGÃO KG R$ 10,90 LING.FRANGO COPACOL 1KG R$ 11,20

Supermercados Princesa, uma loja sempre perto de você!

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS