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Supermercados Princesa

Atenção: Sábado do Churrasco na Rede Princesa

Venha aproveitar nossas ofertas!

Luiz Guido Junior

Publicado em 30/09/2017 às 07:00

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Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado.

DESCRIÇÃO R$ UNITARIO
COXÃO DURO KG  R$ 18,30
CAPA DE FILÉ FRIBOI KG  R$ 15,60
CAPA DE COXÃO MOLE KG  R$ 18,99
ACEM KG  R$ 16,99
MIOLO DA PALETA KG  R$ 16,99
PONTA DE PEITO BOVINO KG  R$ 16,60
PONTA DE AGULHA KG  R$ 16,10
PONTA DE PALETA KG  R$ 16,20
FRALDINHA KG  R$ 13,40
MUSCULO KG  R$ 14,49
COSTELA RIPA KG  R$ 10,10
COSTELA MINGUINHA KG  R$ 10,15
COXA SOB.COXA COPACOL KG  R$  5,99
COSTELINHA FRG TEMP.COPACOL 1KG  R$  8,49
PETISCO FRANGO COPACOL 1KG  R$  9,60
LING.FRANGO COPACOL 1KG  R$ 11,20
CERV.ANTARCT.SUBZERO 269ML   R$  1,79
REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS  R$  3,29
MANDIOCA CONG.MIRANDENSE 1KG  R$  4,99
CARVÃO VEGETAL 3KG  R$  6,49
CARVÃO VEGETAL 5KG  R$  8,49
CARVÃO VEGETAL 7KG  R$ 10,90

Loja  01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS

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