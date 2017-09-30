Atenção: Sábado do Churrasco na Rede Princesa

Supermercados Princesa
Venha aproveitar nossas ofertas!
Com a chegada do fim de semana, é hora de ir até uma loja da Rede de Supermercados Princesa e aproveitar as melhores ofertas do Sábado do Churrasco. Confira algumas promoções de hoje e não perca a chance de reunir familiares e amigos para um almoço caprichado.
|DESCRIÇÃO
|R$ UNITARIO
|COXÃO DURO KG
|R$ 18,30
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|R$ 15,60
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|R$ 18,99
|ACEM KG
|R$ 16,99
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,99
|PONTA DE PEITO BOVINO KG
|R$ 16,60
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 16,10
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 16,20
|FRALDINHA KG
|R$ 13,40
|MUSCULO KG
|R$ 14,49
|COSTELA RIPA KG
|R$ 10,10
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 10,15
|COXA SOB.COXA COPACOL KG
|R$ 5,99
|COSTELINHA FRG TEMP.COPACOL 1KG
|R$ 8,49
|PETISCO FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 9,60
|LING.FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 11,20
|CERV.ANTARCT.SUBZERO 269ML
|R$ 1,79
|REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS
|R$ 3,29
|MANDIOCA CONG.MIRANDENSE 1KG
|R$ 4,99
|CARVÃO VEGETAL 3KG
|R$ 6,49
|CARVÃO VEGETAL 5KG
|R$ 8,49
|CARVÃO VEGETAL 7KG
|R$ 10,90
Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS
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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS
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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS
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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS