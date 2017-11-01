Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS R$ Unitário BANANA NANICA KG R$ 1,39 BANANA NANICA KG LJ 04 R$ 1,99 TOMATE KG R$ 2,99 TOMATE SALADEX KG R$ 3,69 CEBOLA KG R$ 1,69 MELANCIA UND R$ 10,90 PESSEGO NACIONAL KG R$ 4,99 ABACAXI PEROLA UND R$ 4,75 MAÇA NACIONAL KG R$ 3,99 BATATA DOCE KG R$ 1,59 BATATA LAVADA R$ 2,69 MELAO AMARELO KG R$ 1,99 MAMAO FORMOSA KG R$ 2,49 BETERRABA KG R$ 1,89 REPOLHO VERDE KG R$ 1,99 BROCOLIS UND R$ 3,99 PEPINO COMUM KG R$ 1,99 LARANJA KG EXCETO LOJA 04 R$ 0,99 COUVE UND somente lj03/02 R$ 1,49 CENOURA KG R$ 2,85 MACINHO UND EXCETO LOJA 04 R$ 0,99 OVOS CAMVA BRANCO DUZIA R$ 3,79 LEITE ELEGE 1LT R$ 2,69 LEITE ITALAC 1LT R$ 2,65 ARROZ BRILHANTE 5KG TP1 EXCETO01/04 R$ 9,90 ARROZ MEU BIJU 5KG TP1 LJ01/04 R$ 9,90 ARROZ DISEMPRE 5KG LOJA 01/04 R$ 8,90 AÇUCAR CRISTALCUCAR 2KG EXCETO LOJA 04/1 R$ 3,69 AÇUCAR SONORA 2KG LOJA 01E04 R$ 3,79 OLEO SOJA CONCORDIA 900ML R$ 3,09 FEIJAO BEM TI VI 1KG R$ 2,95 FARINHA TRIGO PRIMOR 1KG R$ 1,89 CR.LEITE ITALAC 200G TP R$ 2,10 CR.LEITE TIROL 200G TP LOJA 01 R$ 1,99 ESPECIALIDADES NESTLE R$ 7,99 LEITE PO NINHO 400G LATA LJ 03 R$ 11,90 ACHOC.NESCAU 800G SACHE R$ 10,79 SUCO UVA GRAN LEGADO 1,5LT R$ 11,99 EXT.TOMATE FUGINI 340G SC R$ 1,45 EXTRATO TOMATE ELEFANTE 340G R$ 3,39 AZEITONA DONANA S/C 170G SACHE R$ 2,59 REFRESCO FRISCO R$ 0,69 BISCOITO MARILAN MAISENA 400G LJ03 R$ 3,99 BISCOITO PASSATEMPO 130G R$ 1,49 CAFÉ AGRICULTOR 250G R$ 3,99 CAFÉ AGRICULTOR 500G R$ 7,98 CAFÉ REAL 250G R$ 4,99 CAFÉ REAL 500G R$ 9,98 ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G R$ 2,89 ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G R$ 2,99 PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11 R$ 11,15 PAPEL HIG.MILI DUAL 60MT F.D.C/6UN R$ 10,49 PAPEL HIG.MILI DUAL 30MT F.D.L12P11 R$ 10,79 AGUA SANITARIA YPE 2LT R$ 4,49 AGUA SANITARIA YPE 1LT R$ 2,29 SABAO BARRA YPE C/5 R$ 5,79 DETERG.LIQ.YPE 500ML R$ 1,59 DETERG.PO TIXAN YPE 1KG R$ 4,99 SAB.FRANCIS LUXO R$ 1,39 DETERG.PO OMO 1KG R$ 6,49 PAPEL TOALHA FOLHALEV R$ 2,75 RAÇÃO CAES BIRIBA 8KG R$ 24,90 AMAC.YPE 2LTS R$ 5,90 ACHOC.LIQ.SHOWKINHO 200ML R$ 0,69 ACHOC.LIQ.NESCAU PRONTINHO 200ML R$ 1,69 LING.CALABRESA PERDIGÃO KG R$ 11,49 PRESUNTO SADIA KG R$ 20,90 MARG.CLAYBOM 500G R$ 2,89 MARGARINA QUALY 500G R$ 4,99 REQ. CR.ELEGE 200G R$ 3,99 COXÃO DURO KG R$ 18,60 CAPA DE COXÃO MOLE KG R$ 18,80 ACEM KG R$ 17,49 FRALDINHA KG R$ 13,49 MIOLO DA PALETA KG R$ 17,49 PONTA DE AGULHA KG R$ 15,99 PONTA DE PALETA KG R$ 15,99 MUSCULO KG R$ 14,20 CUPIM FRIBOI KG LOJA 3 R$ 15,99 COXA E SOBRECOXA COPACOL KG R$ 6,10 PONTA DE PEITO BOVINO KG R$ 16,49 PONTA DE PEITO BOVINO FRIBOI KG LJ3 R$ 13,99 PETISCO DE FRANGO COPACOL PCT 1KG R$ 9,80 CAPA DE FILÉ FRIBOI KG R$ 15,99 COSTELINHA FRG TEMP.COPACOL 1 KG R$ 8,49 LING.CARNE SUINA PERDIGÃO KG R$ 11,80 LING.FRANGO COPACOL 1KG R$ 11,20