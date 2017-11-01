Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Supermercados Princesa
Quarta D no Supermercados Princesa
Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.
|DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
|R$ Unitário
|BANANA NANICA KG
|R$ 1,39
|BANANA NANICA KG LJ 04
|R$ 1,99
|TOMATE KG
|R$ 2,99
|TOMATE SALADEX KG
|R$ 3,69
|CEBOLA KG
|R$ 1,69
|MELANCIA UND
|R$ 10,90
|PESSEGO NACIONAL KG
|R$ 4,99
|ABACAXI PEROLA UND
|R$ 4,75
|MAÇA NACIONAL KG
|R$ 3,99
|BATATA DOCE KG
|R$ 1,59
|BATATA LAVADA
|R$ 2,69
|MELAO AMARELO KG
|R$ 1,99
|MAMAO FORMOSA KG
|R$ 2,49
|BETERRABA KG
|R$ 1,89
|REPOLHO VERDE KG
|R$ 1,99
|BROCOLIS UND
|R$ 3,99
|PEPINO COMUM KG
|R$ 1,99
|LARANJA KG EXCETO LOJA 04
|R$ 0,99
|COUVE UND somente lj03/02
|R$ 1,49
|CENOURA KG
|R$ 2,85
|MACINHO UND EXCETO LOJA 04
|R$ 0,99
|OVOS CAMVA BRANCO DUZIA
|R$ 3,79
|LEITE ELEGE 1LT
|R$ 2,69
|LEITE ITALAC 1LT
|R$ 2,65
|ARROZ BRILHANTE 5KG TP1 EXCETO01/04
|R$ 9,90
|ARROZ MEU BIJU 5KG TP1 LJ01/04
|R$ 9,90
|ARROZ DISEMPRE 5KG LOJA 01/04
|R$ 8,90
|AÇUCAR CRISTALCUCAR 2KG EXCETO LOJA 04/1
|R$ 3,69
|AÇUCAR SONORA 2KG LOJA 01E04
|R$ 3,79
|OLEO SOJA CONCORDIA 900ML
|R$ 3,09
|FEIJAO BEM TI VI 1KG
|R$ 2,95
|FARINHA TRIGO PRIMOR 1KG
|R$ 1,89
|CR.LEITE ITALAC 200G TP
|R$ 2,10
|CR.LEITE TIROL 200G TP LOJA 01
|R$ 1,99
|ESPECIALIDADES NESTLE
|R$ 7,99
|LEITE PO NINHO 400G LATA LJ 03
|R$ 11,90
|ACHOC.NESCAU 800G SACHE
|R$ 10,79
|SUCO UVA GRAN LEGADO 1,5LT
|R$ 11,99
|EXT.TOMATE FUGINI 340G SC
|R$ 1,45
|EXTRATO TOMATE ELEFANTE 340G
|R$ 3,39
|AZEITONA DONANA S/C 170G SACHE
|R$ 2,59
|REFRESCO FRISCO
|R$ 0,69
|BISCOITO MARILAN MAISENA 400G LJ03
|R$ 3,99
|BISCOITO PASSATEMPO 130G
|R$ 1,49
|CAFÉ AGRICULTOR 250G
|R$ 3,99
|CAFÉ AGRICULTOR 500G
|R$ 7,98
|CAFÉ REAL 250G
|R$ 4,99
|CAFÉ REAL 500G
|R$ 9,98
|ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G
|R$ 2,89
|ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G
|R$ 2,99
|PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11
|R$ 11,15
|PAPEL HIG.MILI DUAL 60MT F.D.C/6UN
|R$ 10,49
|PAPEL HIG.MILI DUAL 30MT F.D.L12P11
|R$ 10,79
|AGUA SANITARIA YPE 2LT
|R$ 4,49
|AGUA SANITARIA YPE 1LT
|R$ 2,29
|SABAO BARRA YPE C/5
|R$ 5,79
|DETERG.LIQ.YPE 500ML
|R$ 1,59
|DETERG.PO TIXAN YPE 1KG
|R$ 4,99
|SAB.FRANCIS LUXO
|R$ 1,39
|DETERG.PO OMO 1KG
|R$ 6,49
|PAPEL TOALHA FOLHALEV
|R$ 2,75
|RAÇÃO CAES BIRIBA 8KG
|R$ 24,90
|AMAC.YPE 2LTS
|R$ 5,90
|ACHOC.LIQ.SHOWKINHO 200ML
|R$ 0,69
|ACHOC.LIQ.NESCAU PRONTINHO 200ML
|R$ 1,69
|LING.CALABRESA PERDIGÃO KG
|R$ 11,49
|PRESUNTO SADIA KG
|R$ 20,90
|MARG.CLAYBOM 500G
|R$ 2,89
|MARGARINA QUALY 500G
|R$ 4,99
|REQ. CR.ELEGE 200G
|R$ 3,99
|COXÃO DURO KG
|R$ 18,60
|CAPA DE COXÃO MOLE KG
|R$ 18,80
|ACEM KG
|R$ 17,49
|FRALDINHA KG
|R$ 13,49
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 17,49
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 15,99
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 15,99
|MUSCULO KG
|R$ 14,20
|CUPIM FRIBOI KG LOJA 3
|R$ 15,99
|COXA E SOBRECOXA COPACOL KG
|R$ 6,10
|PONTA DE PEITO BOVINO KG
|R$ 16,49
|PONTA DE PEITO BOVINO FRIBOI KG LJ3
|R$ 13,99
|PETISCO DE FRANGO COPACOL PCT 1KG
|R$ 9,80
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|R$ 15,99
|COSTELINHA FRG TEMP.COPACOL 1 KG
|R$ 8,49
|LING.CARNE SUINA PERDIGÃO KG
|R$ 11,80
|LING.FRANGO COPACOL 1KG
|R$ 11,20
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS