Aproveite: toda quarta-feira é Dia D na Rede Princesa

Se você está em busca de produtos de qualidade pelos preços mais baratos, opte pelo lugar certo: toda quarta-feira é Dia D na Rede de Supermercados Princesa. Confira as ofertas de hoje e vá até a loja mais próxima da sua casa.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS R$ Unitário BANANA NANICA KG R$ 1,19 BANANA NANICA KG LJ 04 R$ 1,79 TOMATE KG R$ 2,89 TOMATE SALADEX KG R$ 3,89 CEBOLA KG R$ 1,99 ABACAXI PEROLA UND R$ 4,99 MAÇA NACIONAL KG R$ 3,99 BATATA DOCE KG R$ 1,79 BATATA LAVADA R$ 2,29 MELAO AMARELO KG R$ 2,59 MAMAO FORMOSA KG R$ 2,39 BETERRABA KG R$ 1,97 REPOLHO VERDE KG R$ 1,79 BROCOLIS UND R$ 3,99 PEPINO COMUM KG R$ 1,59 MORANGO BANDEJA LOJA 03 E 02 R$ 4,99 LARANJA KG EXCETO LOJA 04 R$ 1,19 COUVE UND somente lj03/02 R$ 1,49 CENOURA KG R$ 2,35 MACINHO UND EXCETO LOJA 04 R$ 0,99 OVOS CAMVA BRANCO DUZIA R$ 3,79 LEITE PIRACANJUBA 1LT R$ 2,99 ARROZ BRILHANTE 5KG TP1 EXCETO01/04 R$ 9,90 ARROZ MEU BIJU 5KG TP1 LJ01/04 R$ 9,90 ARROZ TIO LAUTÉRIO 5KG TP1 R$ 9,69 AÇUCAR CRISTALCUCAR 2KG LOJA 03 R$ 3,69 AÇUCAR SONORA/ESTRELA 2KG EXCETO LJ 03 R$ 3,79 OLEO SOJA CONCORDIA 900ML R$ 3,09 FEIJAO VO CIDI 1KG R$ 2,99 FARINHA TRIGO DALLAS 1KG R$ 1,99 FARINHA TRIGO PRIMOR 1KG R$ 1,89 CR.LEITE ITALAC 200G TP R$ 1,99 CR.LEITE TIROL 200G TP LOJA 03 R$ 1,89 CR.LEITE TIROL 200G TP LOJA 01 R$ 1,99 LEITE COND.PIRACANJUBA 395G TP R$ 3,10 LEITE COND.ITALAC 395G TP R$ 3,19 ESPECIALIDADES NESTLE R$ 7,99 LEITE PO NINHO 400G LATA R$ 11,49 ACHOC.NESCAU 800G SACHE R$ 10,79 SUCO UVA GRAN LEGADO 1,5LT R$ 11,99 MOLHO TOM.DONANA SC 340G LJ03/01 R$ 1,19 MOLHO TOM.FUGINI 340G SC LJ 02/04 R$ 1,19 ERVILHA FUGINI SACHE 200G R$ 1,15 MILHO VERDE FUGINI SACHE 200G R$ 1,19 EXTRATO TOMATE ELEFANTE 340G R$ 3,39 AZEITONA DONANA S/C 170G SACHE R$ 2,59 MAC.DALLAS SEMOLA 500G EXCETO NINHO R$ 1,99 NISSIN LAMEN 85G R$ 1,15 MISTURA BOLO DALLAS 400G R$ 2,69 BISC.DALLAS SABORES 400G R$ 2,89 TEMPERO ARISCO 300G LOJA 03 R$ 3,49 WAFER DALLAS SABORES 110G R$ 1,39 MAIONESE HELLMANNS 550G R$ 5,99 MILHO PIPOCA YOKI TRAD.500G R$ 2,79 FERMENTO PO OETKER 100G R$ 2,10 REFRESCO FRISCO R$ 0,69 BISCOITO MARILAN MAISENA 400G LJ03 R$ 3,99 BISCOITO PASSATEMPO 130G R$ 1,59 CAFÉ AGRICULTOR 250G R$ 3,99 CAFÉ AGRICULTOR 500G R$ 7,98 CAFÉ REAL 250G R$ 4,99 CAFÉ REAL 500G R$ 9,98 ERVA MATE FRONTEIRA SUAVE. 500G R$ 2,89 ERVA MATE FRONTEIRA TRAD. 500G R$ 2,99 PAPEL HIG.PERSONAL VIP LV12PG11 R$ 11,15 PAPEL HIG.MILI DUAL 60MT F.D.C/6UN R$ 10,49 PAPEL HIG.MILI DUAL 30MT F.D.L12P11 R$ 10,79 PAPEL HIG.FOLHALEV PREM.C/12UN R$ 11,49 AGUA SANITARIA YPE 2LT R$ 4,49 AGUA SANITARIA YPE 1LT R$ 2,29 SABAO BARRA YPE C/5 R$ 5,79 DETERG.LIQ.YPE 500ML R$ 1,59 DETERG.PO TIXAN YPE 1KG R$ 4,99 SAB.FRANCIS LUXO R$ 1,39 SAB.REXONA 84G R$ 0,99 CR.DENTAL SORRISO L.C.70G R$ 1,39 ESPONJA AÇO ASSOLAN R$ 1,15 ABSORVENTE SYM LV8PG7 SUAVE R$ 1,99 SHAMPOO SEDA 325ML R$ 5,79 DESINFETANTE CLEAN PLUS 2LT R$ 4,39 DETERG.PO OMO 1KG R$ 6,49 PAPEL TOALHA FOLHALEV R$ 2,75 FRALDA PERSONAL JUMBO TAMANHOS R$ 17,99 RAÇÃO CAES BIRIBA 8KG R$ 24,90 AMAC.YPE 2LTS R$ 5,90 ACHOC.LIQ.PIRAKIDS 200ML R$ 0,85 ACHOC.LIQ.NESCAU PRONTINHO 200ML R$ 1,69 LING.CALABRESA PERDIGÃO KG R$ 11,49 MORTADELA DEF.SADIA KG R$ 20,99 MORTADELA PERDIGÃO MISTA 400G R$ 2,59 PRESUNTO PERDIGÃO KG R$ 18,50 SALSICHA AURORA NOBRE KG LOJA 04/01 R$ 5,99 SALSICHA PERDIGAO KG LOJA 03/02 R$ 5,99 MARG.CLAYBOM 500G R$ 2,89 MARGARINA QUALY 500G R$ 4,99 REQ. CR.ELEGE 200G R$ 3,99 COXÃO DURO KG R$ 18,49 PATINHO KG R$ 19,90 CAPA DE COXÃO MOLE KG R$ 18,80 ACEM KG R$ 16,99 FRALDINHA KG R$ 13,40 MIOLO DA PALETA KG R$ 16,99 PONTA DE AGULHA KG R$ 15,90 PONTA DE PALETA KG R$ 15,90 MUSCULO KG R$ 13,99 COSTELA RIPA KG R$ 10,49 COSTELA MINGUINHA KG R$ 10,40 COXA E SOBRECOXA COPACOL KG R$ 6,05 PONTA DE PEITO BOVINO KG exceto loja 03 R$ 16,49 PONTA DE PEITO BOVINO FRIBOI KG LJ3 R$ 13,99 PETISCO DE FRANGO COPACOL PCT 1KG R$ 9,80 CAPA DE FILÉ FRIBOI KG R$ 15,60 COXINHA DA ASA PERDIGÃO 1KG PCT R$ 8,99 CARNE SUÍNA PERNIL SADIA KG LOJA 03 R$ 13,99 LING.PERDIGÃO CHURRASCO MISTA KG R$ 11,90 LING.FRANGO COPACOL 1KG R$ 11,20

Supermercados Princesa, uma loja sempre perto de você!

Loja 01: Rua 7 de Setembro, 1.750 - Fone (67) 3241-2998 - Bairro Guanandy - Aquidauana-MS

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Loja 02: Rua João Leite Ribeiro, 291 - Fone (67) 3245-2394 - Bairro Centro - Anástacio -MS

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Loja 03: Rua 7 de Setembro, 1.029 - Fone (67) 3241-3989 - Bairro Centro - Aquidauana-MS

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Loja 04: Rua São Benedito, 132 - Fone (67) 3242-1008 Bairro Centro - Miranda-MS